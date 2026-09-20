Επίθεση σε 13χρονη στους Αμπελόκηπους: Εμφανίστηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα μαζί με τους γονείς τους δύο συνομήλικές της

Δύο 13χρονες εμφανίστηκαν το βράδυ του Σαββάτου μαζί με τους γονείς τους στο Αστυνομικό Τμήμα Αμπελοκήπων και παραδέχθηκαν την εμπλοκή τους στην επίθεση σε βάρος της συνομήλικής τους.

Όπως ανέφεραν στους αστυνομικούς, χτύπησαν τη 13χρονη με σφαλιάρα και την τράβηξαν από τα μαλλιά.

Οι δύο ανήλικες συνελήφθησαν, ωστόσο στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθερες με προφορική εντολή εισαγγελέα.

Το περιστατικό είχε σημειωθεί το μεσημέρι της Παρασκευής στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης, μετά το σχολείο. Η 13χρονη βρισκόταν μαζί με φίλη της κοντά στα γηπεδάκια της περιοχής, όταν τις πλησίασε παρέα ανηλίκων ηλικίας περίπου 12 και 13 ετών.

Σύμφωνα με την αρχική καταγγελία, το κορίτσι δέχθηκε επίθεση και τραυματίστηκε, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο Κέντρο Υγείας Ευόσμου. Εκεί της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ οι γιατροί συνέστησαν να μεταβεί και σε νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις.

Την υπόθεση διερευνούν οι αστυνομικοί του Τμήματος Αμπελοκήπων – Μενεμένης.

Οι αστυνομικοί αναζητούν ακόμη τέσσερα άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στο περιστατικό.

Η δικογραφία που σχηματίζεται αφορά, κατά περίπτωση, τα αδικήματα της σωματικής βλάβης σε βάρος αδύναμων ατόμων, της παράνομης βίας και της ηθικής αυτουργίας.

Παράλληλα, διερευνάται και ενδεχόμενη παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, καθώς η 13χρονη ανέφερε στην κατάθεσή της ότι είχε την εντύπωση πως κάποιοι από τους παρευρισκόμενους κατέγραφαν την επίθεση σε βίντεο. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει διαπιστωθεί ότι πράγματι υπάρχει τέτοιο οπτικό υλικό.