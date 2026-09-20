MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: “Ένα βράδυ μπήκα στο καμαρίνι του και μου πέταξε έναν φάκελο με ένα εκατομμύριο δραχμές”, είπε συνεργάτης του

Intime
|
ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΝΟΥΣΗΣ

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Μία άγνωστη ιστορία αποκάλυψε συνεργάτης του Γιώργου Μαζωνάκη, σε αφιέρωμα του ΣΚΑΪ για τον τραγουδιστή που έφυγε από τη ζωή ξαφνικά, σε ηλικία 54 ετών.

Ο Γιώργος Παυριανός, το βράδυ του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου, μίλησε για την ημέρα που μπήκε στο καμαρίνι του Γιώργου Μαζωνάκη και εκείνος του πρόσφερε χρήματα για να τον στηρίξει και να τον ευχαριστήσει για τη συνεργασία τους. Όπως ανέφερε, του έδωσε ένα εκατομμύριο δραχμές, όμως για τον ίδιο η πράξη αυτή δεν είχε να κάνει μόνο με τα χρήματα.

Ο συνεργάτης του Γιώργου Μαζωνάκη είπε χαρακτηριστικά: «Ένα βράδυ, όπως μπαίνω στο καμαρίνι του, μου λέει “Παύρι, αυτό για σένα” και μου πετάει έναν φάκελο. Μέσα στον φάκελο είχε ένα εκατομμύριο δραχμές… Λέω “Γιώργο μου, με εκπλήσσεις ευχάριστα και από δω και πέρα, ό,τι θέλεις, για σένα εγώ θα καθαρίζω”. Τα πήρα. Ήταν ένα εκατομμύριο δραχμές, δεν θα τα έπαιρνα; Ήταν ένα εκατομμύριο αγάπη, ψυχές και αισθήματα που είχε ο Γιώργος».

Γιώργος Μαζωνάκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 20 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Καρδιακή ανακοπή υπέστη 57χρονος στην παραλία – Επί 45 λεπτά προσπαθούσαν να τον επαναφέρουν

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 18 ώρες πριν

Αύριο στο Α’ νεκροταφείο η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 57 λεπτά πριν

Γιάννης Πάριος για Γιώργο Μαζωνάκη: Ήταν ένα υπέροχο, τίμιο και ταλαιπωρημένο παιδί – Αυτό ήταν το αγαπημένο του τραγούδι

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

Τασούλας: Οι σχέσεις Ελλάδας και Κύπρου είναι σχέσεις ιστορικές, αδελφικές και διαχρονικές

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Λένα Ζευγαρά: Μακάρι να με ευλογήσει κάποια στιγμή ο Θεός να κάνω οικογένεια, αλλά όχι τώρα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ώρα πριν

O Στέφανος Κασσελάκης στο Cash or Trash με τη Δέσποινα Μοιραράκη – Δείτε το trailer