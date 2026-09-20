Γιώργος Μαζωνάκης: “Ένα βράδυ μπήκα στο καμαρίνι του και μου πέταξε έναν φάκελο με ένα εκατομμύριο δραχμές”, είπε συνεργάτης του

Μία άγνωστη ιστορία αποκάλυψε συνεργάτης του Γιώργου Μαζωνάκη, σε αφιέρωμα του ΣΚΑΪ για τον τραγουδιστή που έφυγε από τη ζωή ξαφνικά, σε ηλικία 54 ετών.

Ο Γιώργος Παυριανός, το βράδυ του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου, μίλησε για την ημέρα που μπήκε στο καμαρίνι του Γιώργου Μαζωνάκη και εκείνος του πρόσφερε χρήματα για να τον στηρίξει και να τον ευχαριστήσει για τη συνεργασία τους. Όπως ανέφερε, του έδωσε ένα εκατομμύριο δραχμές, όμως για τον ίδιο η πράξη αυτή δεν είχε να κάνει μόνο με τα χρήματα.

Ο συνεργάτης του Γιώργου Μαζωνάκη είπε χαρακτηριστικά: «Ένα βράδυ, όπως μπαίνω στο καμαρίνι του, μου λέει “Παύρι, αυτό για σένα” και μου πετάει έναν φάκελο. Μέσα στον φάκελο είχε ένα εκατομμύριο δραχμές… Λέω “Γιώργο μου, με εκπλήσσεις ευχάριστα και από δω και πέρα, ό,τι θέλεις, για σένα εγώ θα καθαρίζω”. Τα πήρα. Ήταν ένα εκατομμύριο δραχμές, δεν θα τα έπαιρνα; Ήταν ένα εκατομμύριο αγάπη, ψυχές και αισθήματα που είχε ο Γιώργος».