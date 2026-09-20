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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στην Τούμπα για την παραβατικότητα ανηλίκων και την κατανάλωση αλκοόλ

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THESTIVAL TEAM

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Στοχευμένη επιχειρησιακή δράση για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της παραβατικότητας των ανηλίκων, καθώς και για την αποτροπή της κατανάλωσης αλκοόλ από ανηλίκους, πραγματοποιήθηκε στην περιοχή της Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη.

Η δράση σχεδιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης και υλοποιήθηκε από τις βραδινές ώρες του Σαββάτου έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής. Στην επιχείρηση συνέδραμαν αστυνομικοί των Διευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων και Αστυνομίας Θεσσαλονίκης.

61 έλεγχοι σε ανηλίκους και 9 σε καταστήματα

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν στον έλεγχο 61 ανηλίκων και 9 καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Βασικός στόχος της επιχείρησης ήταν η χαρτογράφηση των μετακινήσεων και η συλλογή στοιχείων για ανηλίκους που ενδεχομένως εμπλέκονται σε περιστατικά παραβατικότητας, παράλληλα με την αποτροπή πρόσβασής τους σε αλκοολούχα ποτά.

Χαρτογράφηση και στοχευμένες δράσεις

Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της δράσης πρόκειται να αξιολογηθούν και να αξιοποιηθούν κατάλληλα από τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να σχεδιαστούν νέες, στοχευμένες παρεμβάσεις σε περιοχές όπου παρατηρείται αυξημένη συγκέντρωση περιστατικών νεανικής παραβατικότητας.

Όπως επισημαίνεται, ανάλογες εξορμήσεις και προληπτικές δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση στο πεδίο της αντιμετώπισης της νεανικής εγκληματικότητας.

Θεσσαλονίκη

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