Τηλεθέαση: Τι ποσοστά σημείωσε το αφιέρωμα του MEGA στον Γιώργο Μαζωνάκη

Ισχυρά νούμερα τηλεθέασης σημείωσε το βράδυ της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου 2026 το αφιέρωμα του MEGA στον Γιώργο Μαζωνάκη, λίγες ημέρες μετά την ξαφνική απώλεια του δημοφιλούς τραγουδιστή.

Η εκπομπή «Το MEGA αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη», που μεταδόθηκε στις 23:10, κατέγραψε 22,3% στο δυναμικό κοινό και 20,4% στο γενικό σύνολο, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον των τηλεθεατών.

Το αφιέρωμα αποτέλεσε επαναπροβολή της βραδιάς που είχε μεταδοθεί τον Δεκέμβριο του 2020 μέσα από το «Σπίτι με το MEGA». Ο Γιώργος Μαζωνάκης, σε ρόλο αφηγητή, μίλησε τότε για τη ζωή και την καλλιτεχνική του διαδρομή, ενώ από τη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά ερμήνευσε μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.

Μια τηλεοπτική βραδιά που, μετά τον θάνατό του, απέκτησε ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση.

Η τηλεθέαση αναλυτικά:

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Το MEGA αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη – 22,3%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Το MEGA αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη – 20,4%

*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.