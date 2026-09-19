Αχαΐα: Δύο περιστατικά με απόπειρα αυτοκτονίας σε Αίγιο και Πάτρα – Παρενέβη η Αστυνομία, αποφεύχθηκαν τα χειρότερα

Δύο περιστατικά που προκάλεσαν κινητοποίηση της Αστυνομίας σημειώθηκαν την Παρασκευή στην Αχαΐα, σε Αίγιο και Πάτρα, με έναν άνδρα και μία γυναίκα να απειλούν ότι θα βάλουν τέλος στη ζωή τους.

Στο Αίγιο, αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου έξω από το Αστυνομικό Τμήμα, όταν ένας άνδρας, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έβγαλε αιχμηρό αντικείμενο και απείλησε να κάνει κακό στον εαυτό του.

Οι αστυνομικοί που βρίσκονταν στο σημείο αντιλήφθηκαν άμεσα τι συνέβαινε και επιχείρησαν να τον ηρεμήσουν και να τον αποτρέψουν από οποιαδήποτε επικίνδυνη ενέργεια. Με προσεκτικούς χειρισμούς κατάφεραν τελικά να τον πείσουν να αφήσει το αντικείμενο, χωρίς να υπάρξει τραυματισμός.

Στη συνέχεια, ο άνδρας μεταφέρθηκε για ψυχιατρική εξέταση, προκειμένου να αξιολογηθεί από τους αρμόδιους γιατρούς και να λάβει την απαραίτητη φροντίδα.

Παρόμοιο περιστατικό και στα Προσφυγικά της Πάτρας

Την ίδια ημέρα, κινητοποίηση της Αστυνομίας σημειώθηκε και στα Προσφυγικά της Πάτρας, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, μία 36χρονη γυναίκα απειλούσε επίσης ότι θα βάλει τέλος στη ζωή της.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Περγάμου, όπου έφτασαν αστυνομικοί και προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να την ηρεμήσουν και να την αποτρέψουν από το να κάνει κακό στον εαυτό της.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η γυναίκα κρατούσε μαχαίρι, το οποίο οι αστυνομικοί κατάφεραν τελικά να της αφαιρέσουν.

Με πληροφορίες από tempo24