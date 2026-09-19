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Ιράν: Χιλιάδες στο κέντρο της Τεχεράνης για την στρατιωτική παρέλαση και την επιστράτευση εθελοντών – “Θυσιάστε τη ζωή σας”

Pixabay
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THESTIVAL TEAM

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Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν χθες Παρασκευή στο κέντρο της Τεχεράνης για την μεγαλύτερη στρατιωτική παρέλαση που πραγματοποιήθηκε στο Ιράν, από την έναρξη του πολέμου με τις ΗΠΑ.

Κάνοντας παράλληλα επίδειξη ισχύος, το καθεστώς κάλεσε εθελοντές να εγγραφούν στο πρόγραμμα στρατιωτικής εκπαίδευσης και να είναι έτοιμοι να «θυσιάσουν τη ζωή τους για τη χώρα».

Περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι βρέθηκαν στην στρατιωτική παρέλαση με την ονομασία «Janfaday-e Iran» που σημαίνει όσοι θυσιάζουν τη ζωή τους για το Ιράν. Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε σε μία περίοδο που η χώρα αντιμετωπίζει τεράστια οικονομική πίεση εξαιτίας των κυρώσεων που έχουν επιβάλλει οι ΗΠΑ.

Παρ’ όλα αυτά το μήνυμα της Τεχεράνης ήταν σαφές. Η εθνική ενότητα απέναντι στις εξωτερικές πιέσεις παραμένει πιο δυνατή από ποτέ, ενώ όλο και περισσότεροι Ιρανοί είναι έτοιμοι να θυσιάσουν τη ζωή τους για την πατρίδα τους.

Ο διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης, ο στρατηγός Χασάν Χασανζαντέχ, υποστήριξε ότι περισσότεροι από 600.000 άνθρωποι έχουν ήδη εγγραφεί στην εκστρατεία στρατιωτικής εκπαίδευσης, εκτιμώντας ότι ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων θα ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο.

Οι εθελοντές αναμένεται να λάβουν βασική στρατιωτική εκπαίδευση, η οποία θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, εκπαίδευση στη χρήση επιθετικών τυφεκίων.

Με αυτόν τον τρόπο οι Φρουροί της Επανάστασης επιδιώκουν τη δημιουργία ενός σώματος που θα λειτουργεί παράλληλα με τους Φρουρούς και την παραστρατιωτική οργάνωση Μπασίτζ (Basij), η οποία έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην καταστολή αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.

Όπως ανέφερε ο επικεφαλής της Μπασίτζ, Χοσεΐν Ταέμπ, οι νέοι εκπαιδευόμενοι θα αποτελέσουν έναν «εφιάλτη» για τους εχθρούς του Ιράν.

«Θάνατος στο Ισραήλ» και ποδοπατημένες αμερικανικές σημαίες

Όπως ήταν αναμενόμενο, τα μηνύματα κατά των ΗΠΑ και του Ισραήλ «έδιναν και έπαιρναν». Ορισμένοι διαδηλωτές πάτησαν αμερικανικές και ισραηλινές σημαίες, ενώ από το πλήθος ακούστηκαν συνθήματα όπως «Θάνατος στην Αμερική» και «Θάνατος στο Ισραήλ».

«Ήρθα εδώ για να πω στον Τραμπ ότι εμείς οι Ιρανοί δεν φοβόμαστε τις απειλές του κατά της πατρίδας μας. Κανείς στην ιστορία δεν μπόρεσε να εισβάλει στο Ιράν και να παραμείνει εκεί», δήλωσε στην Associated Press γυναίκα που συμμετείχε στη συγκέντρωση Μαριζέ Αφαγκί.

Στη συγκέντρωση βρέθηκαν και ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν, στρατιωτικοί διοικητές και άλλοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι.

Κατά την στρατιωτική παρέλαση παρουσιάστηκαν τα οπλικά συστήματα του καθεστώτος με εξελιγμένα drones και αντιαεροπορικά συστήματα.

Ιράν

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