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Κυριάκος Μητσοτάκης για Μαργαρίτα Παπανδρέου: Μια γυναίκα δυναμική που πορεύτηκε με διακριτικότητα και αξιοπρέπεια

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια της Μαργαρίτας Παπανδρέου θέλησε να εκφράσει Έλληνας ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Υπενθυμίζεται πως η Μαργαρίτα Παπανδρέου άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 103 ετών, σήμερα το πρωί λίγο μετά τις 11.

Σε ανάρτησή του για τον θάνατό της ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για μια δυναμική γυναίκα που άφησε το δικό της αποτύπωμα στη δημόσια ζωή, επιλέγοντας να πορευτεί πάντα με διακριτικότητα και πάντα με αξιοπρέπεια.

«Με θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Μιας γυναίκας δυναμικής, που άφησε το δικό της αποτύπωμα στη δημόσια ζωή ιδίως με τις δράσεις της για την ισότητα των φύλων και την προστασία της μητρότητας. Ως σύζυγος και μητέρα Πρωθυπουργών, βρέθηκε συχνά στο επίκεντρο της σύγχρονης πολιτικής μας ιστορίας. Στη μακρά διαδρομή της, ωστόσο, επέλεξε να πορευτεί στον δικό της, διακριτό δρόμο. Πάντα με διακριτικότητα και πάντα με αξιοπρέπεια. Στην οικογένεια και στους οικείους της εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κυριάκος Μητσοτάκης Μαργαρίτα Παπανδρέου

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