Τάκης Ζαχαράτος για Γιώργο Μαζωνάκη: Νιώθω σαν να χάθηκε ο ήρωάς μου

Καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Κοινωνία ώρα Mega» βρέθηκε σήμερα ο Τάκης Ζαχαράτος, προκειμένου να μιλήσει για τα επόμενα επαγγελματικά του βήματα. Ο γνωστός καλλιτέχνης ωστόσο, αναφέρθηκε με συγκίνηση στον Γιώργο Μαζωνάκη που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή στα 54 του χρόνια.

«Δεν είμαι πολύ καλά ψυχολογικά, όχι μόνο εγώ, αλλά όλη η Ελλάδα. Είναι απίστευτο αυτό που έχει συμβεί. Είναι ψέμα; Δεν μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε», είπε αρχικά ο Τάκης Ζαχαράτος.

Ο Τάκης Ζαχαράτος πρόσθεσε στη συνέχεια: «Εγώ είμαι σε μια κατάσταση ιδιαίτερη γιατί τον γνωρίζω τον Γιώργο πάρα πολύ από την αρχή του, από την Πάτρα. Ήταν φίλος μου, δουλέψαμε μαζί, ο καθένας μετά πήρε την πορεία του κλπ…

Ήταν μεγάλος καλλιτέχνης και είχε πολύ βάθος σαν άνθρωπος. Είχαμε να μιλήσουμε καιρό, αλλά πάντα υπήρχε μια αγάπη και ένας θαυμασμός… Ήταν από τη μία ο φίλος μου και από την άλλη ο μύθος Μαζωνάκη! Νιώθω σαν να χάθηκε ο ήρωάς μου!».