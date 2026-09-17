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Τραγωδία στην Κοζάνη: Νεκρή η 16χρονη μαθήτρια που βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε τουαλέτες σχολείου

Intime
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Τραγική κατάληξη είχε το περιστατικό που σημειώθηκε στο 1ο Γενικό Λύκειο Κοζάνης, όπου μαθήτρια (Β’ Λυκείου) βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στις τουαλέτες του σχολείου.

Υπενθυμίζεται πως η ανήλικη είχε μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης, χωρίς τις αισθήσεις της.

Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η μαθήτρια κατέληξε.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η 16χρονη φέρεται να έβαλε η ίδια τέλος στη ζωή της, καθώς την βρήκαν στις τουαλέτες του σχολείου απαγχονισμένη. Η ανήλικη μαθήτρια είχε ιστορικό με ψυχιατρικά προβλήματα και είχε προσπαθήσει και στο παρελθόν να αυτοκτονήσει.

Κοζάνη

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