Τραγωδία στην Κοζάνη: Νεκρή η 16χρονη μαθήτρια που βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε τουαλέτες σχολείου
Intime
THESTIVAL TEAM
Τραγική κατάληξη είχε το περιστατικό που σημειώθηκε στο 1ο Γενικό Λύκειο Κοζάνης, όπου μαθήτρια (Β’ Λυκείου) βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στις τουαλέτες του σχολείου.
Υπενθυμίζεται πως η ανήλικη είχε μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης, χωρίς τις αισθήσεις της.
Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η μαθήτρια κατέληξε.
Μάλιστα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η 16χρονη φέρεται να έβαλε η ίδια τέλος στη ζωή της, καθώς την βρήκαν στις τουαλέτες του σχολείου απαγχονισμένη. Η ανήλικη μαθήτρια είχε ιστορικό με ψυχιατρικά προβλήματα και είχε προσπαθήσει και στο παρελθόν να αυτοκτονήσει.