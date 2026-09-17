Εκδηλώσεις μνήμης για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα – Αύριο η συγκέντρωση στο Κερατσίνι

Δεκατρία χρόνια συμπληρώνονται αύριο Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026 από την ημέρα που το μέλος της Χρυσής Αυγής, Γιώργος Ρουπακιάς, δολοφόνησε τον μουσικό Παύλο Φύσσα.

Με αφορμή τη μαύρη επέτειο, για σήμερα και για αύριο έχουν προγραμματιστεί -όπως κάθε χρόνο- εκδηλώσεις μνήμης και κινητοποιήσεις στην περιοχή του Πειραιά και του Κερατσινίου.

Η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Πειραιά έχει απευθύνει κάλεσμα τις σχολικές κοινότητες της περιοχής να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις μνήμης για τον Παύλο Φύσσα. Επίσης, προτείνεται σε όσους το επιθυμούν να αφήσουν ένα λουλούδι στη μνήμη του, ενώ στις σχολικές κοινότητες αναμένεται να τηρηθεί και ενός λεπτού σιγή.

Για αύριο Παρασκευή έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στις 17:30 το απόγευμα, στο μνημείο του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι.

Η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Πειραιά έχει καλέσει τα σχολεία που το επιθυμούν να συμμετάσχουν και να προχωρήσουν σε συμβολική κατάθεση λουλουδιών.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την επέτειο δολοφονίας του Παύλου Φύσσα, έχει προγραμματιστεί για σήμερα Πέμπτη στις 18:30 συναυλία στον χώρο των Λιπασμάτων Δραπετσώνας.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Νίκαια και Κερατσίνι για τις εκδηλώσεις μνήμης

Λόγω των εκδηλώσεων και της συγκέντρωσης – πορείας που θα πραγματοποιηθούν στη μνήμη του Παύλου Φύσσα, η Τροχαία αύριο Παρασκευή θα προχωρήσει σε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Νίκαια αλλά και το Κερατσίνι.

Οι ρυθμίσεις θα τεθούν σε εφαρμογή από τις 14:00, σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες, επηρεάζοντας δρόμους και λεωφόρους στην ευρύτερη περιοχή.

Η ενημέρωση της Τροχαίας:

«Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026, από τις 14:00, σε Νίκαια και Κερατσίνι, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων στη μνήμη του Π. Φύσσα.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, οι ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες, στις εξής οδούς:

-Λεωφόρο Σαλαμίνος, από τη λεωφόρο Γρ. Λαμπράκη έως την οδό Ακροπόλεως.

-Λεωφόρο Π. Ράλλη, μεταξύ των οδών Ακροπόλεως και Τζαβέλλα.

-Οδό Π. Φύσσα, από τη λεωφόρο Γρ. Λαμπράκη έως τη λεωφόρο Σαλαμίνος.

-Οδό Τζαβέλλα, μεταξύ της λεωφόρου Π. Ράλλη και της οδού Ηλιουπόλεως.

-Οδό Ηλιουπόλεως, μεταξύ των οδών Τζαβέλλα και Γερβασίου Γρεβενών.

-Οδό Καρακουλουξή, μεταξύ των οδών Τζαβέλλα και Γερβασίου Γρεβενών.

Παράλληλα, από τις 14:00 έως τις 23:00 δεν θα επιτρέπεται η στάση και στάθμευση οχημάτων στις παραπάνω οδούς και λεωφόρους.

Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν την κυκλοφορία στα συγκεκριμένα σημεία κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα, προκειμένου να περιοριστούν τα κυκλοφοριακά προβλήματα, και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων».