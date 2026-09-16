Θεσσαλονίκη: Εθελοντές διασώστες επανέφεραν στη ζωή 29χρονο που ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του

Σωτήρια αποδείχθηκε η επέμβαση μελών της Ομάδας Εθελοντών Διασωστών Βόλβης, για έναν 29χρονο νεαρό από τη Σερβία, ο οποίος ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του σε beach bar στον Σταυρό Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ανάρτηση των εθελοντών διασωστών, ο ιδιοκτήτης του beach bar είχε ήδη ξεκινήσει ΚΑΡΠΑ και με την άφιξη της ομάδας συνεχίστηκαν άμεσα οι θωρακικές συμπιέσεις, ενώ παράλληλα χορηγήθηκε οξυγόνο με μάσκα Ambu και φιάλη οξυγόνου.

Ο 29χρονος ανέκτησε καρδιακό παλμό και αυτόματη αναπνοή. Η ομάδα των εθελοντών διασωστών συνέχισε να τον υποστηρίζει, φροντίζοντας παράλληλα να σκεπαστεί για την αποφυγή υποθερμίας μέχρι την άφιξη μονάδας του ΕΚΑΒ με γιατρό, η οποία παρέλαβε τον νεαρό σε αρκετά καλή κατάσταση.

Στο σημείο συνέδραμε επίσης το Λιμενικό Σώμα, συμβάλλοντας στην ασφαλή και ομαλή διαχείριση του περιστατικού.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

Έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία του ιδιοκτήτη beach bar στη Στέλλα Σαλέπη, μέλος της Ομάδας Εθελοντών Διασωστών Βόλβης, για έναν 29χρονο νεαρό από τη Σερβία, ο οποίος είχε ανασυρθεί από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του, η Στέλλα κινητοποίησε άμεσα όλα τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.

Ο ιδιοκτήτης του beach bar είχε ήδη ξεκινήσει ΚΑΡΠΑ και με την άφιξη της ομάδας μας συνεχίστηκαν άμεσα οι θωρακικές συμπιέσεις, ενώ παράλληλα χορηγήθηκε οξυγόνο με μάσκα Ambu και φιάλη οξυγόνου.

Μετά από την προσπάθεια όλων, ο 29χρονος ανέκτησε καρδιακό παλμό και αυτόματη αναπνοή. ❤️‍🩹

Η ομάδα μας συνέχισε να τον υποστηρίζει, φροντίζοντας παράλληλα να σκεπαστεί για την αποφυγή υποθερμίας, μέχρι την άφιξη μονάδας του ΕΚΑΒ με γιατρό, η οποία παρέλαβε τον νεαρό σε αρκετά καλή κατάσταση.

Στο σημείο συνέδραμε επίσης το Λιμενικό Σώμα, συμβάλλοντας στην ασφαλή και ομαλή διαχείριση του περιστατικού.

Στο περιστατικό συμμετείχαν οι διασώστες:

Στυλιανή Σαλέπη, Δημήτρης Κιντσακης, Τιαλιάκας Χρήστος και Σταυρούλα Ζαραφίδου

Στο περιστατικό συνέδραμε επίσης ο ιατρός Σταύρος Λιάμας.

Ένα μεγάλο μπράβο στον ιδιοκτήτη του beach bar, ο οποίος αντέδρασε άμεσα και ξεκίνησε ΚΑΡΠΑ πριν από την άφιξη της ομάδας μας.

Η άμεση αντίδραση, η γνώση ΚΑΡΠΑ και η συνεργασία πολιτών, εθελοντών διασωστών, ΕΚΑΒ και Λιμενικού μπορούν να κάνουν τη διαφορά σε μια κρίσιμη στιγμή. Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε προσπάθεια μπορεί να σώσει μια ζωή.