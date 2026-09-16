Σέρρες: Μεταφέρθηκαν σε Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης 60 μετανάστες από τη δομή στο Κλειδί

Μετά από ένα σερί εξεγέρσεων, επεισοδίων, προσπαθειών απόδρασης από ομάδες μεταναστών στην κλειστή δομή στο Κλειδί του Δήμου Σιντικής στις Σέρρες τελικώς χτες το πρωί πραγματοποιήθηκε μεταφορά 60 μεταναστών.

Συγκεκριμένα, 30 μετανάστες μεταφέρθηκαν στο Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών (ΠΡΟΚΕΚΑ) στη Δράμα και άλλοι τόσοι στο ΠΡΟΚΕΚΑ της Ξάνθης κι έτσι πλέον, στη δομή στο Κλειδί διαμένουν περίπου 268 μετανάστες.

Τον τελευταίο καιρό, η δομή στο Κλειδί βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας εξαιτίας των πολλαπλών εξεγέρσεων και επεισοδίων που προκλήθηκαν από ομάδες μεταναστών οι οποίοι αντιδρούν στην πολύμηνη παραμονή τους στην εν λόγω δομή. Η πλειονότητα των μεταναστών βρίσκεται στη δομή περισσότερο από ένα χρόνο και συγκεκριμένα από τον Ιούλιο του 2025 οπότε και από ανοιχτή δομή μετατράπηκε σε κλειστή.

Κατά τα επεισόδια που έχουν σημειωθεί το τελευταίο διάστημα έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές οι υποδομές της δομής όπως τρεις εκ των τεσσάρων πτερύγων φιλοξενίας των μεταναστών ενώ ζημιές έχει υποστεί και η περίφραξη. Μάλιστα, στα επεισόδια που είχαν σημειωθεί την περασμένη Παρασκευή (11/9) κάποιοι εκ των μεταναστών έκοψαν καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την ζωή τους, βυθίζοντας στο σκοτάδι τη δομή.

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων νομού Σερρών, έχει επισημάνει εδώ και πολύ καιρό τα προβλήματα και τις ελλείψεις της Δομής στο Κλειδί και έχει ζητήσει τη διακοπή της λειτουργίας της.

«Δυστυχώς, όσα επανειλημμένα έχουμε επισημάνει και για όσα έχουμε προειδοποιήσει, επιβεβαιώνονται ξανά στην πράξη. Δεν μπορεί κάθε φορά η ασφάλεια της Δομής και η αποτροπή μιας απόδρασης να εξαρτώνται από την αυτοθυσία και την ψυχραιμία των αστυνομικών. Πόσα ακόμη περιστατικά πρέπει να συμβούν για να ληφθούν επιτέλους τα απαραίτητα μέτρα; Οι αστυνομικοί δεν μπορούν και δεν πρέπει να καλύπτουν με τα σώματά τους τις ελλείψεις στις υποδομές ασφαλείας» είχε τονίσει στο thestival.gr ο πρόεδρος της Ένωσης, κ. Γιάννης Κούνιος.