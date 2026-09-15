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Σε γνωστή ταβέρνα η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη μετά την κηδεία του τραγουδιστή – Δείτε το βίντεο

Intime
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Μετά την ταφή του Γιώργου Μαζωνάκη η οικογένεια του τραγουδιστή τήρησε το έθιμο και συγκεντρώθηκε για το καθιερωμένο γεύμα σε γνωστό εστιατόριο στο Παλαιό Φάληρο.

Σύμφωνα με το Star, οι γονείς του Γιώργου Μαζωνάκη, Μανώλης και Κλειώ, οι αδελφές του, Βάσω και Μαρία, και στενοί συγγενείς κατευθύνθηκαν στην ψαροταβέρνα «Ψαράδες», όπου κάθισαν όλοι μαζί στο τραπέζι και έφαγαν την παραδοσιακή ψαρόσουπα, όπως επιτάσσει το έθιμο.

Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα βαρύ, καθώς η οικογένεια ήταν συντετριμμένη από τον χαμό του τραγουδιστή. Άλλωστε η θλίψη ήταν εμφανής στα πρόσωπά τους καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Δείτε το βίντεο:

Γιώργος Μαζωνάκης

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