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Ο Γιώργος Φλωρίδης υποψήφιος με τη ΝΔ στην Α’ Θεσσαλονίκης με απόφαση Μητσοτάκη

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Με απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης θα είναι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στην Α’ Θεσσαλονίκης στις επόμενες βουλευτικές εκλογές.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας αναφέρει: “Με απόφαση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη ανακοινώνεται ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές του 2027 θα συμπεριληφθεί στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας ως υποψήφιος στην εκλογική Περιφέρεια Α’ Θεσσαλονίκης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης”.

Γιώργος Φλωρίδης Θεσσαλονίκη

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