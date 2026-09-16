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Θεσσαλονίκη: Κλειστό αύριο το βράδυ τμήμα του Περιφερειακού λόγω Flyover – Σε ποιο σημείο, πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία

Intime
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Κλειστό θα παραμείνει αύριο το βράδυ τμήμα του Περιφερειακού στη Θεσσαλονίκη, λόγω εργασιών για την κατασκευή του Flyover.

Συγκεκριμένα, από τις 23:00 αύριο το βράδυ έως τις 05:00 τα ξημερώματα της Πέμπτης, θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά, μεταξύ των Ανισόπεδων Κόμβων Κ5 (Παπαγεωργίου) και Κ6 (Μετεώρων).

Λόγω του αποκλεισμού θα τεθούν ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τροχαίας.

Η ανακοίνωση της Τροχαίας αναφέρει

Από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη (17/09/2026) κατά τις ώρες 23:00΄ έως 05:00΄ της επομένης, θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά, μεταξύ των Ανισόπεδων Κόμβων Κ5 (Παπαγεωργίου) και Κ6 (Μετεώρων).

Συγκεκριμένα:

Θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά (οχήματα διερχόμενα από ΤΙΤΑΝ), στο ύψος του Κλάδου εξόδου προς Ευκαρπία (Δημοτικό Γήπεδο). Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από τον Κλάδο Εξόδου προς Ευκαρπία και με κατάλληλη πληροφοριακή σήμανση μέσω του κέντρου πόλης (ενδεικτικά μέσω της Λεωφόρου Στρατού).

– Τα οχήματα που κινούνται από το κύριο ρεύμα πορείας της Δυτικής Εσωτερικής Περιφερειακής οδού (ρεύμα προς Ανατολικά) θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην έξοδο προς Σκλαβενίτη (Ευκαρπία) και θα κατευθύνονται μέσω του Κόμβου Σκλαβενίτη, Γιάννη Ρίτσου και Θησέως προς τη Λεωφόρο Στρατού.

– Επισημαίνεται ότι δεν θα διεξάγεται η είσοδος των οχημάτων προς την Εσωτερική Περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης (ρεύμα πορείας προς Ανατολικά) από την ράμπα εισόδου που βρίσκεται στο ύψος των Νοσοκομείων. 

Παρακαλούνται οι οδηγοί να καταβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή, να συμμορφώνονται με τις πινακίδες σήμανσης, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και δημιουργίας κυκλοφοριακών συμφορήσεων.

Ζητούμε την κατανόηση και τη συνεργασία των πολιτών.

Θεσσαλονίκη

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