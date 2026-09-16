Ανδρουλάκης: Από το “Μητσοτάκης ή χάος” πήγατε στο “Μητσοτάκης ή Ερντογάν”

«Σήμερα είχαμε άλλο ένα επεισόδιο προσπάθειας δημιουργίας εντυπώσεων εκ μέρους του πρωθυπουργού και του κ. Βορίδη», ξεκίνησε την ομιλία του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. «Τι ωραία που τα λέτε, δένει το γλυκό. Από το Μητσοτάκης ή χάος πήγατε στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Δηλαδή η δημοκρατική εναλλαγή στην εξουσία, οι εκλογές είναι ένα παιχνίδι που υπονομεύει τα εθνικά μας συμφέροντά», πρόσθεσε.

Μάλιστα, κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι αντί να καλέσει τον κ. Φλωρίδη να του εκφράσει ενόχληση, τον επιβράβευσε ανακηρύσσοντας τον υποψήφιο. «Σήμερα πήγατε στο “ελπίδα ή περιπέτεια”. Ποια είναι η ελπίδα; Να καθηλωθεί ο λαός στην τελευταία θέση της αγοραστικής δύναμης; Ελπίδα στα ενοίκια; Πηγαίνετε να ακούσετε τους νέους, δεν μπορούν να βρουν σπίτι να νοικιάσουν», είπε.

Κριτική άσκησε ο κ. Ανδρουλάκης και στους χειρισμούς της κυβέρνησης σε μια σειρά από θεσμικά θέματα. «Κι ήρθε ο Βορίδη να μας κάνει μαθήματα συνταγματικής τάξης. Μας εγκαλεί που δεν αναθεωρούμε το άρθρο 86 που τον έσωσε», είπε.

«Ποια είναι η ελπίδα; Στο μόνο που επενδύετε είναι στον φόβο. Σε καμία ελπίδα δεν επενδύετε», είπε. «Πείτε στον ελληνικό λαό, το 2018, από το βήμα της ΔΕΗ όταν είπατε για κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλο και μείωση ΦΠΑ, πόσο κόστιζε το πρόγραμμά σας», είπε απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό.

«Η παράταξη που πήγαινε στις Βρυξέλλες με τις χαρτοπετσέτες μας κάνει μαθήματα. Η παράταξη που κυνήγησε τον Γεωργίου για τα πλαστά στοιχεία στις Βρυξέλλες. Η παράταξη που έκανε Ζάππεια μας κάνει μαθήματα», είπε, θέτοντας στο στόχαστρο του και τον Αντώνη Σαμαρά.

Ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στις δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη για αναθεώρηση του άρθρου 86. «Το έλεγε κάτω από την πίεση της τραγωδίας των Τεμπών. Και σήμερα έρχονται και μας λένε με ύφος καρδιναλίων ‘μα αφού συμφωνούσαμε, γιατί δεν το ψηφίζετε;” Λέω σε κάθε Έλληνα τι θέλετε; Αναθεώρηση του άρθρου 86 που συνεχίζει την ευθύνη να την έχει η Βουλή, άρα η εκάστοτε πλειοψηφία; Δηλαδή ακούσατε τον ελληνικό λαό, τον πόνο του, την αγωνία του, τον θυμό του για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα Τέμπη, τις υποκλοπές και η αναθεώρηση για το άρθρο 86 είναι να παραμένει η ευθύνη στη Βουλή; Είστε εκτός κοινωνικής πραγματικότητας».

Κριτική άσκησε ο κ. Ανδρουλάκης και στην πρόταση της ΝΔ για μία εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, λέγοντας ότι ο κ. Μητσοτάκης ήταν ο πρώτος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης που επέλεξε για το ύπατο αξίωμα εν ενεργεία βουλευτή του κόμματος του.

«Μιλάτε για το άρθρο 16; Την απόφαση του ΣτΕ που μας δικαιώνει απόλυτα για τα παιχνίδια που κάνατε, δεν τη διαβάσατε; Η ΝΔ παραμένει δυστυχώς αμετανόητη και στον τρόπο που πολιτεύεται και στον τρόπο που χειρίζεται κορυφαία ζητήματα όπως η συνταγματική αναθεώρηση. Εμείς βάλαμε καθαρά πράγματα, ώστε η ποινική ευθύνη να ερευνάται από δικαστικό όργανο. Η κοινωνία είναι μαζί μας στο κορυφαίο ζήτημα του άρθρου 86. Θέλει να επιλέγεται η ηγεσία της δικαιοσύνης να μην επιλέγεται από την εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία», είπε.

«Η κοινωνία θέλει αξιολόγηση. Όμως γιατί εξαρτάτε κ. Μητσοτάκη την αξιολόγηση με τη μονιμότητα;» ρώτησε, κάνοντας λόγο για επικοινωνιακά παιχνίδια χειρίστου είδους.