Πέλλα: Συνελήφθη άνδρας με κρυμμένη καραμπίνα στην αυλή του σπιτιού του – Δείτε φωτό

Στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα προχώρησαν το πρωί της Τρίτης, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Αλμωπίας σε περιοχή της Πέλλας.

Έπειτα από αστυνομικό έλεγχο και έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, οι αρχές εντόπισαν σε αποθήκη στον προαύλιο χώρο ένα τυφέκιο, το οποίο ο συλληφθείς απέκρυπτε.

Το όπλο κατασχέθηκε από τους αστυνομικούς, ενώ σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.