ΠΑΣΟΚ: Η εισαγγελική παρέμβαση για τυχόν ευθύνες του ΙΣΑ αναδεικνύει την ανεπάρκεια των μηχανισμών ελέγχου

«Η εισαγγελική παρέμβαση για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και η εντολή για κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση, προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, αναδεικνύουν την ανεπάρκεια και την αναποτελεσματικότητα των μηχανισμών ελέγχου στις ιδιωτικές δομές υγείας», επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα αλλαγής με ανακοίνωσή του.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, σημειώνει ότι προχθές ο υπουργός Υγείας «παραδέχθηκε εκ των υστέρων ότι ήταν λάθος η κατάργηση του Σώματος Επιθεωρητών Υγείας, το οποίο όπως αναφέρει είχε θεσμοθετήσει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ», υπογραμμίζοντας, ωστόσο ότι «η ανάληψη ευθυνών δεν μπορεί να μένει μόνο στα λόγια».

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι «το ΠΑΣΟΚ έθεσε ήδη με ερώτηση κοινοβουλευτικού ελέγχου από τον βουλευτή Ιωαννίνων και Αν. Γραμματέα της Κ.Ο. ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Ιωάννη Τσίμαρη, το ζήτημα της άμεσης ενίσχυσης και αναδιοργάνωσης των ελεγκτικών μηχανισμών στον χώρο της υγείας».

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρει ακόμη ότι η προστασία της δημόσιας υγείας απαιτεί ένα σύστημα εποπτείας που να λειτουργεί προληπτικά, συστηματικά και αποτελεσματικά.

Υποστηρίζει ότι απαιτείται «εποπτεία με σαφείς αρμοδιότητες, επαρκή στελέχωση, τακτικούς και έκτακτους ελέγχους και διαφάνεια στα πορίσματα και στα αποτελέσματά τους».

Τέλος, το ΠΑΣΟΚ καταλήγει ότι «η ασφάλεια των πολιτών και η ποιότητα των υπηρεσιών υγείας δεν μπορούν να εξαρτώνται από την εκ των υστέρων διερεύνηση κάθε σοβαρού περιστατικού».