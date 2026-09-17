Ταξί: Αυξάνονται οι χρεώσεις από και προς τα αεροδρόμια σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα

Αλλαγές στις χρεώσεις των ταξί που πραγματοποιούν διαδρομές από και προς τα αεροδρόμια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης αναμένονται το προσεχές διάστημα.

Σημαντική διευκρίνιση είναι ότι δεν μεταβάλλεται η βασική ταρίφα των ταξί, τόσο στη μονή όσο και στη διπλή χρέωση. Παράλληλα, παραμένει αμετάβλητη και η ελάχιστη χρέωση των 4 ευρώ.

Οι αλλαγές αφορούν κυρίως τις ειδικές χρεώσεις για τις μετακινήσεις από και προς τα αεροδρόμια.

Αυξάνεται η χρέωση από το «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» της Αθήνας, η προκαθορισμένη χρέωση για διαδρομή από και προς το κέντρο της Αθήνας αυξάνεται.

Συγκεκριμένα:

Με μονή ταρίφα, η χρέωση αυξάνεται από 40 σε 50 ευρώ.

Με διπλή ταρίφα, αυξάνεται από 55 σε 65 ευρώ.

Πρόκειται, δηλαδή, για αύξηση 10 ευρώ ανά διαδρομή και στις δύο περιπτώσεις.

Τι αλλάζει στη Θεσσαλονίκη

Αύξηση προβλέπεται και για τις μετακινήσεις από και προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης.

Η χρέωση διαμορφώνεται:

Από 25 σε 28 ευρώ στη μονή ταρίφα.

Από 35 σε 38 ευρώ στη διπλή ταρίφα.

Στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης, η αύξηση ανέρχεται σε 3 ευρώ ανά διαδρομή.

Το κόστος για τους επαγγελματίες

Οι αυξήσεις έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι επαγγελματίες οδηγοί ταξί αντιμετωπίζουν αυξημένα λειτουργικά έξοδα, μεταξύ άλλων και λόγω του κόστους των καυσίμων.

Ενδεικτικά, ακόμη και μια αύξηση της τάξης των 5 ευρώ στο ημερήσιο κόστος καυσίμων μπορεί, σε βάθος ενός μήνα, να μεταφραστεί σε περίπου 100 ευρώ επιπλέον έξοδο για έναν επαγγελματία οδηγό, χωρίς να υπολογίζονται οι υπόλοιπες λειτουργικές δαπάνες.