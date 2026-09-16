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Μετρό Θεσσαλονίκης: Ουρές στις αποβάθρες, αγανάκτηση για τις καθυστερήσεις – Συνεχίζονται τα προβλήματα – Δείτε βίντεο

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THESTIVAL TEAM

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Συνεχίζονται τα προβλήματα στη λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης. Το πρόβλημα εντοπίζεται σε τμήμα της κύριας γραμμής, στο οποίο η κυκλοφορία των συρμών πραγματοποιείται μόνο μέσω της Τροχιάς 1, με συνέπεια να σημειώνονται καθυστερήσεις στα δρομολόγια.

Συγκεκριμένα, από τον σταθμό «Πανεπιστήμιο» έως το σταθμό «Ανάληψη» η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της Τροχιάς 1. Στους σταθμούς Ανάληψη και Πανεπιστήμιο πραγματοποιείται μετεπιβίβαση των επιβατών.

Σύμφωνα με αναφορές η υποβαθμισμένη λειτουργία του μετρό άρχισε στις 05:30, λίγο μετά την έναρξη των δρομολογίων του μέσου. Από νωρίς το πρωί έως και αυτή την ώρα παρατηρούνται μεγάλες ουρές σε σταθμούς του μετρό, όπως στον σταθμό Ανάληψη και Πανεπιστήμιο, όπου γίνονται οι μετεπιβιβάσεις των επιβατών.

Μάλιστα οι περισσότεροι επιβάτες εκφράζουν την οργή και την αγανάκτησή τους για τις καθυστερήσεις στα δρομολόγια αλλά και τις ουρές που σχηματίζονται στις αποβάθρες.

Βίντεο από τον σταθμό Πανεπιστήμιο

Βίντεο από τον σταθμό Ανάληψη

“Από το σταθμό «Πανεπιστήμιο» έως το σταθμό «Ανάληψη» η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της Τροχιάς 1. Τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά κατά μήκος του υπολοίπου της γραμμής. Για να συνεχίσετε τη διαδρομή σας, παρακαλείστε να μετεπιβιβαστείτε στο σταθμό «Ανάληψη»”, αναφέρεται στην επίσημη σελίδα του μετρό Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τη Thema, το πρόβλημα οφείλεται σε πρόβλημα ηλεκτροδότησης πλησίον του σταθμού «Ευκλείδη» ενώ ήδη τεχνικά συνεργεία βρίσκονται στο σημείο για την αποκατάσταση του τεχνικού ζητήματος.

Η ενημέρωση αναφέρει:

“Ενημερώνουμε το επιβατικό κοινό ότι σήμερα 16/9 εντοπίστηκε πρόβλημα ηλεκτροδότησης πλησίον του σταθμού «Ευκλείδη». Άμεσα μετέβησαν στο σημείο τα τεχνικά συνεργεία, πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητοι έλεγχοι και ξεκίνησαν όλες οι ενέργειες αποκατάστασης του τεχνικού ζητήματος. Για την εξυπηρέτηση της γραμμής εφαρμόζεται εναλλακτικό δρομολόγιο και, από τον σταθμό «Πανεπιστήμιο» έως τον σταθμό «Ανάληψη», τα δρομολόγια διεξάγονται μόνο μέσω της τροχιάς 1. Ζητούμε συγγνώμη για την ταλαιπωρία και ευχαριστούμε για την κατανόηση”.

Μετρό Θεσσαλονίκης

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