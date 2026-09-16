Νάξος: Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 72χρονο

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης στη Νάξο, στην επαρχιακή οδό Αγίας Άννας-Αεροδρομίου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, αυτοκίνητο που οδηγούσε 19χρονος, με συνεπιβάτη έναν 23χρονο, εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε 72χρονος.

Από τη σφοδρή σύγκρουση ο 72χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ σοβαρά τραυματίστηκαν ο οδηγός και ο συνεπιβάτης του πρώτου οχήματος.

Τέλος, τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ