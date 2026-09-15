Φωτιά στο όρος Ντέβας στις Πρέσπες – Σηκώθηκαν δύο ελικόπτερα

Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο όρος Ντέβας, στον Δήμο Πρεσπών Φλώρινας.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 14 πυροσβέστες, με τη συμμετοχή μίας ομάδας πεζοπόρου τμήματος της 8ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και τριών πυροσβεστικών οχημάτων.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν επίσης δύο ελικόπτερα, ενώ παρέχεται υποστήριξη από υδροφόρες οχημάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο για τον περιορισμό και την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς.