Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο “αντίο” στον Σπύρο Χαλβατζή πίσω από το Πάρκο Ελευθερίας – Δείτε εικόνες

Σε βαρύ κλίμα πραγματοποιείται σήμερα στο προαύλιο του ΣΦΕΑ (Σύνδεσμος Φυλακισθέντων & Εξορισθέντων Αντιστασιακών), πίσω από το Πάρκο Ελευθερίας, η πολιτική κηδεία του ιστορικού στελέχους του ΚΚΕ, Σπύρου Χαλβατζή, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το περασμένο Σάββατο (12/09) σε ηλικία 79 ετών.

Συγγενείς, φίλοι, σύντροφοι και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου συγκεντρώθηκαν για να αποχαιρετήσουν τον πρώην γραμματέα της ΚΝΕ, ο οποίος τον τελευταίο καιρό ταλαιπωρούταν με σοβαρά προβλήματα υγείας.

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Υπενθυμίζεται πως η οικογένεια του Σπύρου Χαλβατζή επιθυμεί, αντί στεφάνων, να ενισχυθεί η προσπάθεια οικονομικής στήριξης του συστήματος υγείας της Κούβας που διοργανώνεται από τον οργανισμό mediCuba Europa.

«Η Κούβα ήταν πάντα στο μυαλό και στην καρδιά του Σπύρου και πολλές φορές μας διηγήθηκε ιστορίες από τα ταξίδια του εκεί ως Γραμματέας της ΚΝΕ. Θυμίζουμε ότι η Κούβα και ο λαός της βρίσκονται στην πιο δύσκολη περίοδο της ιστορίας τους, λόγω του ασφυκτικού αποκλεισμού που επιβάλλουν οι ΗΠΑ», αναφέρουν.