Δ. Κουτσούμπας: Το βαθμολόγιο στο Δημόσιο στοχεύει σε ένα κράτος ακόμα πιο αντιδραστικό, ακόμα πιο εχθρικό για το λαό

«Το νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα έρχεται να συμπληρώσει το παζλ των αντεργατικών νόμων που ήδη έχει ψηφίσει η κυβέρνηση της ΝΔ για τους μισθούς και γενικότερα τις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων, για το πειθαρχικό δίκαιο στο Δημόσιο, την αντιδραστική αξιολόγηση» επισήμανε στην ομιλία του στη Βουλή, επί του νομοσχεδίου για το βαθμολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων, ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.

Είπε ότι «είναι πλήρως εναρμονισμένο με την απαράδεκτη δικαστική απόφαση του ΣτΕ που έκρινε συνταγματική την περικοπή του 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο» και εντάσσεται «στην προσπάθειά της κυβέρνησης να φτιάξει ένα κράτος ακόμα πιο αντιδραστικό, ακόμα πιο εχθρικό για τους εργαζόμενους και τον λαό, ώστε να είναι ταυτόχρονα πιο αποτελεσματικό να προωθεί τις στρατηγικές επιλογές των διαφόρων κυβερνήσεων στην υπηρεσία μεγάλων ομίλων».

Σημείωσε ότι όπως έχουν εξηγήσει οι βουλευτές του ΚΚΕ, με το νομοσχέδιο «ανοίγει ο δρόμος για να αντιστοιχηθεί και το μισθολόγιο με το νέο βαθμολόγιο, κάτι που θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις στις ήδη κουτσουρεμένες αποδοχές των υπαλλήλων».

Ανέφερε ότι με το σύστημα επιλογής προϊσταμένων που εισάγει το νομοσχέδιο, «δεν θεραπεύει κανένα από τα προβλήματα που έχουν επισημάνει τα συνδικάτα των εργαζομένων» ενώ «προβλέπει διαδικασίες ψευδεπίγραφης “αμεροληψίας”».

Χαρακτήρισε ως «πολύ επικίνδυνη εξέλιξη» την εισαγωγή της ψηφιακής κάρτας, συσχετίζοντάς την με την «κατασταλτική θωράκιση του κράτους», αλλά και την επιδίωξη μείωσης του «”δημοσιονομικού κόστους” στο Δημόσιο, δηλαδή τις αποδοχές ορισμένων κατηγοριών υπαλλήλων».

«Σε ό,τι αφορά στις αλλαγές στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, αυτές σχετίζονται μόνο με την ανάγκη σας για παραγωγή στελεχών που θα υποτάσσονται στην αναμόρφωση του κρατικού μηχανισμού, ώστε να γίνει, αυτός πιο “ευέλικτος”, αποτελεσματικός για τις απαιτήσεις, όμως, του κεφαλαίου και πιο αυταρχικός και εχθρικός απέναντι στα λαϊκά δικαιώματα» είπε ο Δ. Κουτσούμπας.

Επισήμανε ότι συνολικά οι διατάξεις του νομοσχεδίου «βρίσκουν απέναντί τους τα σωματεία των εργαζομένων» και πρόσθεσε ότι «μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ η οργή των δημοσίων υπαλλήλων ξεχειλίζει ακόμα περισσότερο».

Είπε ότι η κυβέρνηση μήνες πριν από τη ΔΕΘ προσπαθεί να καλλιεργήσει κλίμα αναμονής και ψεύτικες προσδοκίες με μέτρα «τα οποία όταν θα έρθει η ώρα να εφαρμοστούν, θα τα έχει ήδη εξανεμίσει ο πληθωρισμός που καλπάζει. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το πενιχρό επίδομα που υποσχεθήκατε στους εργαζόμενους του Δημοσίου για τα Χριστούγεννα του 2027, τη στιγμή που εσείς -επίσης το ΠΑΣΟΚ, η κυβέρνηση Τσίπρα- τους έχετε κλέψει 28 ολόκληρους μισθούς από τότε που καταργήθηκαν ο 13ος και 14ος μισθός μέχρι σήμερα».

Είπε ότι η κυβέρνηση δεν παίζει μόνη της το παιχνίδι αυτό, καθώς «το ΠΑΣΟΚ δεν είπε κουβέντα για τον 14ο μισθό των δημοσίων υπαλλήλων. Μόνο για τον 13ο και μάλιστα σταδιακά, “αν το επιτρέψουν τα δημοσιονομικά περιθώρια”».

«Ο κ. Τσίπρας, από την άλλη, στις δικές του εξαγγελίες, δεν βρήκε ούτε μία λέξη να πει για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού» σημείωσε ο Δ. Κουτσούμπας.

«Στην αντίπερα όχθη, το ΚΚΕ έχει καταθέσει 9 τροπολογίες και 3 προτάσεις νόμου προς όλες τις κυβερνήσεις, τις τελευταίες, για την πλήρη επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο, καθώς και της 13ης και 14ης σύνταξης. Τις απορρίψατε όλοι μαζί με παρόμοια επιχειρήματα περί “αντοχής της οικονομίας”» υπενθύμισε.

Ο Δ. Κουτσούμπας είπε ότι «η οικονομία σας αντέχει δισεκατομμύρια επιδοτήσεις και φοροαπαλλαγές στο μεγάλο κεφάλαιο, δισεκατομμύρια για πολεμικούς εξοπλισμούς και για αμφίβολης αποτελεσματικότητας πυραυλικά συστήματα, όπως η “Ασπίδα του Αχιλλέα”».

«Δεν αντέχει, όμως, δημόσια και δωρεάν παιδεία, ούτε αξιοπρεπείς μισθούς για τους εκπαιδευτικούς που μορφώνουν τα παιδιά μας, οι οποίοι αναγκάζονται να κοιμούνται σε κάμπινγκ ή ακόμα και σε πάρκινγκ αυτοκινήτων. Το ίδιο συμβαίνει για τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία, στους δήμους, στις περιφέρειες, στα υπουργεία κι αλλού» πρόσθεσε.

Όπως ανέφερε στη συνέχεια, «όλοι μαζί, τα κόμματα που κυβερνήσατε, εκτός από την κατάργηση ή τη διατήρηση της κατάργησης του 13ου και 14ου μισθού, χρησιμοποιήσατε τσεκούρι και για τις υπόλοιπες αποδοχές. Παγώσατε και κρατάτε παγωμένο ένα μισθολογικό κλιμάκιο που μεταφράζεται σε χιλιάδες ευρώ για κάθε δημόσιο υπάλληλο.

Επιβάλλατε και διατηρήσατε την εισφορά για την ανεργία, ως χαράτσι στους εργαζόμενους στο Δημόσιο, λες και ευθύνονται αυτοί για την ανεργία και όχι οι διάφοροι επιχειρηματικοί όμιλοι που απολύουν, όταν κρίνουν ότι με αυτό τον τρόπο θα εξασφαλίσουν τα δικά τους κέρδη.

Και βέβαια, όπως μάθαμε από τον κυβερνητικό σας εκπρόσωπο -να τον χαίρεστε- αυτές τις εισφορές, όπως και τις αντίστοιχες εισφορές των ιδιωτικών υπαλλήλων, σχεδιάζετε να τις δώσετε πεσκέσι στην εργοδοσία, λες και είναι κληρονομιά από τον παππού σας. Γιατί, λέτε, ότι το επίδομα ανεργίας δεν υπάρχει λόγος να διαρκεί πάνω από δύο μήνες».

Συμπλήρωσε, αναφέροντας ότι η κυβέρνηση «εκτίναξε το ποσοστό των συμβασιούχων στο Δημόσιο, την ίδια στιγμή που οι όμιλοι και οι κάθε λογής εργολάβοι απολαμβάνουν τη μονιμότητά τους στις δημόσιες υπηρεσίες».

«Η αναμόρφωση του πειθαρχικού δικαίου των δημοσίων υπαλλήλων που ψήφισε η κυβέρνηση, για να ενισχύσει αυτό το κλίμα φόβου και τρομοκρατίας μέσα στους χώρους δουλειάς, για να ποινικοποιήσει την πολιτική και συνδικαλιστική δράση, με στόχο να προχωράει η αντιλαϊκή πολιτική “άνευ αντιρρήσεως”, πάτησε στον αντιδραστικό Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα που διατήρησαν σε ισχύ όλες οι κυβερνήσεις ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ μέχρι σήμερα» είπε ο Δ. Κουτσούμπας.

Αναφέρθηκε στην «αντιδραστική αξιολόγηση που στηρίζουν όλα αυτά τα κόμματα» με στόχο την μετατροπή των δημοσίων υπαλλήλων «σε πειθήνια όργανα εφαρμογής της εξειδίκευσης κατά κλάδο της αντιλαϊκής πολιτικής, των ιδιωτικοποιήσεων και της εμπορευματοποίησης των υπηρεσιών».

«Αυτό που χρειάζεται, όμως, η παιδεία, η υγεία, η πολιτική προστασία, είναι χρηματοδότηση για μαζικούς διορισμούς καθηγητών, δασκάλων, γιατρών, πυροσβεστών, που θα δουλεύουν αξιοπρεπώς, είναι σύγχρονες κτηριακές υποδομές και εξοπλισμός. Όλα αυτά πάτε να τα προσπεράσετε και να μεταφέρετε την ευθύνη για όλα τα κακώς κείμενα του κράτους στους δημόσιους υπαλλήλους. Να φταίει πάντα ο υπάλληλος ή έστω και ο προϊστάμενος, ποτέ όμως η κυβερνητική πολιτική.

Και ποιοι μιλάνε για αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων; Αυτοί που στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ κυνηγούσαν και έλεγαν “κακά σπυριά” όσους υπαλλήλους θέλησαν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους και να αντιμετωπίσουν όλη αυτή τη ρεμούλα, τη δυσωδία, την οποία η ΝΔ -στην καλύτερη περίπτωση- υπέθαλπε. Καταλάβαμε, λοιπόν, τι σόι αξιολόγηση θέλετε να κάνετε» τόνισε, καταλήγοντας, ο Δ. Κουτσούμπας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ