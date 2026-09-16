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Κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη – Ερευνώνται τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών

Intime
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Κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα διέταξε ο Προϊστάμενος της Εισαγγελίας Αθηνών, με αφορμή τον θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο του Κολωνακίου.

Σύμφωνα με το newsit.gr, ο κ. Αριστείδης Κορρέας ζητά τη διεξαγωγή εισαγγελικής έρευνας για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή κάθε άλλο δημόσιο φορέα, που είναι αρμόδιος για έλεγχο στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου 11.

Συγκεκριμένα, με την εισαγγελική παραγγελία ζητείται να διακριβωθεί σε ποιες ακριβώς ενέργειες έχει προχωρήσει ο ΙΣΑ ώστε να ελέγξει το φαινόμενο Γάκα- Θεοδωρόπουλου, καθότι ήδη από το 2023 η προφυλακισμένη ιατρός διαφήμιζε σε ιατρικά συνέδρια το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης.

Επιπρόσθετα, ο εισαγγελικός λειτουργός ζητά έρευνα σε βάθος πενταετίας για να διαπιστωθεί αν ο Ιατρικός Σύλλογος και οι υπόλοιποι αρμόδιοι φορείς, είτε από καταγγελίες, είτε αυτεπαγγέλτως, έχουν ελέγξει τη νομιμότητα όλων αυτών των κέντρων που φέρονται να υπόσχονται αναγεννητικά αποτελέσματα, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν ασθενείς και να εξαπατώνται οικονομικά στο όνομα της πρωτοποριακής μεθόδου.

Γιώργος Μαζωνάκης Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών

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