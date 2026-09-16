Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι με ρητή δικάσιμο οι δύο μαθητές για την επίθεση σε 17χρονο έξω από σχολείο

Με ρητή δικάσιμο παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο αρμόδιο δικαστήριο ανηλίκων οι δύο μαθητές λυκείου που συνελήφθησαν για επίθεση εις βάρος 17χρονου συμμαθητή τους, έξω από σχολικό συγκρότημα των Πεύκων, στη Θεσσαλονίκη.

Εις βάρος των δύο νεαρών, 16 και 17 ετών, η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για σωματική βλάβη αδύναμων προσώπων, έργω εξύβριση και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Μετά τον ορισμό δικασίμου, αφέθηκαν ελεύθεροι.

Το περιστατικό, όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, συνέβη χθες το μεσημέρι, όταν, για ασήμαντη αφορμή, οι δύο νεαροί μαζί με έναν ακόμη συμμαθητή τους, αφού εξύβρισαν τον 17χρονο, τον χτύπησαν και του πέταξαν πέτρα.

Το θύμα τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ