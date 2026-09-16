Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι χτύπησαν συμμαθητή τους και του πέταξαν πέτρα έξω από Λύκειο – Στο νοσοκομείο το θύμα

Στο νοσοκομείο κατέληξε χθες το μεσημέρι ένας 17χρονος, μετά από επίθεση που δέχθηκε από δύο συμμαθητές του έξω από το Λύκειο Πεύκων, στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, το θύμα δέχθηκε επίθεση από έναν 16χρονο και έναν 17χρονο οι οποίοι αφού τον έβρισαν, στη συνέχεια τον ξυλοκόπησαν ενώ του πέταξαν και πέτρα.

Το 17χρονο θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια αποχώρησε. Οι δύο δράστες της επίθεσης συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Α.Τ. Νεάπολης- Συκεών.