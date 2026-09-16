Σέρρες: Εφιάλτης για ηλικιωμένο ζευγάρι – Ληστές μπούκαραν στο σπίτι, τους χτύπησαν και άρπαξαν χρήματα και κόσμημα

Εφιαλτικές στιγμές έζησε ένα ζευγάρι ηλικιωμένων χθες τα ξημερώματα σε χωριό του Δήμου Βισαλτίας, στις Σέρρες.

Γύρω στις 02:30 τα ξημερώματα τρία άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους μπούκαραν από μπαλκονόπορτα στη μονοκατοικία που μένει το ζευγάρι (ένας 79χρονος και μια 78χρονη), τους χτύπησαν και τους ακινητοποίησαν ενώ τους απείλησαν και με κατσαβίδι. Στη συνέχεια έψαξαν το σπίτι και άρπαξαν το χρηματικό ποσό των 500 ευρώ και ένα χρυσό κόσμημα. Αμέσως μετά εξαφανίστηκαν.

Από τη βία των ληστών τραυματίστηκε στο κεφάλι ο 79χρονος. Στο σημείο έσπευσε σταθμός ΕΚΑΒ για τις πρώτες βοήθειες στον ηλικιωμένο.

Την υπόθεση ερευνά η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών.