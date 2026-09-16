Η γιατρός που προφυλακίστηκε για τον θάνατο του Μαζωνάκη έδινε συμβουλές σε ζευγάρια μέχρι και για… το σεξ – Δείτε βίντεο

Την προσωπική και επαγγελματική της διαδρομή προς την ολιστική προσέγγιση της υγείας είχε μοιραστεί σε vidcast η Ιωάννα Γάκα, η οποία συμβουλές υγείας, σχέσεων αλλά και σεξ.

Η γιατρός, η οποία προφυλακίστηκε για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ανέφερε ότι απώλεια του συζύγου της αδελφής της, ο οποίος διαγνώστηκε με σάρκωμα, την έκανε να αναζητήσει πέρα από την συμβατική ιατρική.

«Η πρώτη μου επαφή σε αυτόν τον χώρο ήταν με την ομοιπαθητική, αργότερα πέρασα από 34 εκπαιδεύσεις πάνω στην ολιστική προσέγγιση. Από την πρώτη στιγμή που ήρθα σε επαφή με αυτόν τον κόσμο, ένιωθα ότι αυτό μου κάνει πολύ νόημα. Ήταν ένα κομμάτι από τον δικό μου εαυτό. Μέσα από αυτή την εκπαίδευση, τη διαδικασία, πάντα πατώντας στην κλασσική γνώση, εννοείται ότι ήξερα και την πλευρά της ιατρικής θέσης και πού υπάρχει το κενό, μπορούσα να συνθέσω αυτές τις δύο διαφορετικές ράγες», ανέφερε.

«Πριν από το γεγονός που σας είπα, είχα το ευτύχημα να κάνω το μεταπτυχιακό μου στη μοριακή, αναπτυξιακή βιολογία οπότε ήξερα τους κυτταρικούς μηχανισμούς, ήξερα πώς λειτουργεί το σώμα σε μικροσκοπικό επίπεδο αλλά δεν ήξερα πώς αυτό συνθέτετε για να έχεις το αποτέλεσμα στη συνολική υγεία του ανθρώπου και πώς μπορείς να φέρεις όλα τα συστήματα σε αρμονία ούτως ώστε ένας άνθρωπος να μην αρρωσταίνει», είχε πει η Ιωάννα Γάκα.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής της, η Ιωάννα Γάκα μοιράστηκε την ιστορία ενός ζευγαριού που δεν είχε ερωτική επαφή για 12 χρόνια.

«Έβλεπα μια κυρία που είχε 12 χρόνια να έχει ερωτική επαφή με τον άνδρα της, ενώ ήταν πολύ αγαπημένο ζευγάρι. Ο ένας νοιαζόταν πολύ για τον άλλον. Ο σύζυγος δεν μου είχε πει ποτέ κάτι. Η ίδια σε μια συνεδρίαση ήταν σε βαθιά κατάθλιψη. Της είπα το βλέπω και στα συναισθήματά σου και στον τρόπο που είσαι και υπάρχεις, ότι κάτι συμβαίνει πολύ σοβαρό. Δεν νομίζω ότι έχει πολύ νόημα να έρχεσαι χωρίς να μου πεις τι ακριβώς συμβαίνει.

Εκείνη τη μέρα, λοιπόν, αφού ξεσπάει σε ένα πολύ λυτρωτικό κλάμα στο τέλος μου λέει στο τέλος θα σου πω. Έχω 12 χρόνια να έχω ερωτική επαφή με τον άνδρα μου και λέω γιατί και μου λέει δεν ξέρω. Λέω δεν επιθυμείς, δεν επιθυμεί, μου λέει δεν ξέρω. Την κοιτούσα και της λέω θα σου πω κάτι μπορείς να τον ρωτήσεις γιατί, τόσο απλά γιατί μετά από τόσα χρόνια μπορεί και αυτός να μην ξέρει ότι και εσύ το επιθυμείς. Μου λέει τόσο απλό και λέω είναι το πρώτο που σκέφτομαι, ας κάνουμε αυτό το απλό και μετά αν δεν έχει απόδοση να δούμε τι να κάνουμε για να τον προσεγγίσουμε. Οπότε εκείνο το βράδυ η γυναίκα γύρισε στο σπίτι, γύρισε ο άνδρας της και αρχίσαν να συζητάνε και άνοιξαν μια συζήτηση που κατέληξε στις 4 το πρωί να λένε ανομολόγητα πράγματα πόσο είχε καταπιέσει ο καθένας τον εαυτό του μέσα σε αυτή την απόσυρση και το είχαν πάρει σαν συνθήκη αμετάβλητη. Οπότε βγήκε πολύς πόθος, πολύ πάθος, συνδεθήκανε. Με πήρε την επόμενη μέρα, ήταν μες στην καλή χαρά και μου έλεγε πόσο σε ευγνωμονώ, δεν περίμενε ότι ένα τόσο απλό άνοιγμα θα μπορεί να φέρει αυτό το αποτέλεσμα».