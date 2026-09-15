Στη Θεσσαλονίκη ο Επίτροπος για τα ανθρώπινα δικαιώματα – Συνάντηση με τους δημάρχους Θέρμης και Θερμαϊκού

Συνάντηση με τον κ. Michael O’Flaherty, Επίτροπο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης είχαν το πρωί της Τρίτης 15 Σεπτεμβρίου στη Θέρμη οι δήμαρχοι Θέρμης, Θεόδωρος Παπαδόπουλος και Θερμαϊκού, Θεόδωρος Τζέκος. Η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο των επισκέψεων του κ. Michael O’Flaherty σε ευρωπαϊκές χώρες, προκειμένου να διαπιστώσει τις συνθήκες διαβίωσης των κοινοτήτων Ρομά και των Travellers. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης η κα Μαρία Γαβουνέλη, πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, η κα Εύη Λάππα, γενική γραμματέας του Δήμου Θέρμης, συνεργάτες του Επιτρόπου, καθώς και στελέχη των Κοινωνικών Υπηρεσιών των δύο Δήμων.

Αντικείμενο της συζήτησης του Επιτρόπου με τους δύο δημάρχους αποτέλεσε ο καταυλισμός των Ρομά στην περιοχή Τσαΐρια, στα όρια των δήμων Θερμαϊκού και Θέρμης. Την προηγούμενη ημέρα επισκέφθηκε τους Ρομά ο κ. Michael O’Flaherty ο οποίος συζήτησε μαζί τους για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Όπως ανέφερε ο Επίτροπος, στον καταυλισμό δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα, ούτε νερό, η διαμονή γίνεται σε πρόχειρα καταλύματα, ενώ και η συγκοινωνία, ιδιαίτερα τα λεωφορεία τα οποία μεταφέρουν παιδιά στα σχολεία, είναι προβληματική.

Ο δήμαρχος Θέρμης εξέφρασε την ικανοποίησή του προς τον Επίτροπο για το γεγονός ότι η Ευρώπη ασχολείται με το ζήτημα, λέγοντας ότι η ελληνική πολιτεία δεν έχει ασχοληθεί ποτέ σοβαρά με αυτό. Ο κ. Παπαδόπουλος εξήγησε ότι η λειτουργία του καταυλισμού δημιουργεί τεράστια προβλήματα και στους ίδιους τους Ρομά, οι οποίοι ζουν σε άθλιες συνθήκες, αλλά και στην περιοχή. Ανέφερε προς τον κ. Michael O’Flaherty ότι οι άνθρωποι εκεί κάνουν ρευματοκλοπή για να έχουν ηλεκτρικό ρεύμα κι αυτό προκαλεί κινδύνους για τη ζωή τους καθώς τα καλώδια σέρνονται στο έδαφος. Σημείωσε, παράλληλα, ότι οι Ρομά αναπτύσσουν παραβατική συμπεριφορά, κάνουν κλοπές στην περιοχή (καλώδια, μετασχηματιστές, αυτοκίνητα κ.λπ.), ότι έχουν καταπατήσει ιδιωτικές εκτάσεις, ότι έχουν μερίδιο ευθύνης για τον τεράστιο μπαζότοπο που έχει δημιουργηθεί στην περιοχή κ.ο.κ. «Στην περιοχή δεν υπάρχει ουσιαστικά καμία αστυνόμευση. Γίνεται μόνο περιστασιακά. Οι Δήμοι καλούνται να αντιμετωπίσουν μια κατάσταση η οποία τους υπερβαίνει. Η αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα δεν έχει τις αρμοδιότητες και τους πόρους που έχουν οι Δήμοι στην Ευρώπη», εξήγησε ο κ. Παπαδόπουλος.

Επισήμανε, δε, ότι «και οι δύο Δήμοι κάνουν ό,τι μπορούν, με τις κοινωνικές υπηρεσίες τους για να βοηθήσουν τους Ρομά, να βοηθήσουν τα παιδιά να πάνε σχολείο, ώστε να ξεφύγουν από τον κύκλο της παραβατικότητας. Όμως, χωρίς τη βοήθεια της Πολιτείας δεν μπορεί να υπάρξει αποτέλεσμα». Ο δήμαρχος Θέρμης έθεσε, τέλος και το ζήτημα με το πάρκο τεχνολογίας Thess Intec που αναπτύσσεται στην ίδια περιοχή σημειώνοντας πως «εάν δεν μετεγκατασταθούν οι Ρομά το Thess Intec δεν πρόκειται να γίνει».

Ο κ. Τζέκος ανέφερε από την πλευρά του ότι «ο Δήμος Θερμαϊκού προσπαθεί να υποστηρίζει τους Ρομά, με τις υπηρεσίες του, με επιδόματα, με τη φιλοξενία των παιδιών στα σχολεία, όμως, εάν δεν ασχοληθεί σοβαρά η Πολιτεία δεν μπορεί να λυθεί το πρόβλημα». Εξήγησε, επίσης, ότι στον καταυλισμό διαμένουν περί τα 150 άτομα. «Υπάρχει μια ολόκληρη κοινότητα με περίπου 3.000 Ρομά στη Θεσσαλονίκη, θα μπορούσαν αυτοί οι 150 να ενταχθούν και αυτοί εκεί ώστε να λυθεί το πρόβλημα», σημείωσε ο κ. Τζέκος.

Ο Επίτροπος κ. Michael O’Flaherty σημείωσε πως έχει επισκεφθεί είκοσι χώρες στις οποίες βρίσκονται κοινότητες Ρομά και σε όλες υπάρχουν παρόμοια προβλήματα. Η παραβατικότητα, τόνισε, είναι φαύλος κύκλος καθώς επειδή δεν έχουν δουλειές, δεν είναι ενταγμένοι στο κοινωνικό σύνολο, κλέβουν για να ζήσουν, για να έχουν ρεύμα κ.ο.κ. Χαρακτήρισε πολύ σημαντική την υποστήριξη των Ρομά από τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων και έκανε έκκληση προς τους δημάρχους να προσέξουν ιδιαίτερα τα παιδιά, ώστε να μπορούν να πηγαίνουν στο σχολείο, καθώς και τις γυναίκες οι οποίες, παρότι η κοινωνία των Ρομά είναι πατριαρχική εντούτοις, ο ρόλος των γυναικών είναι ιδιαίτερα επιδραστικός.

Κλείνοντας ο δήμαρχος Θέρμης ζήτησε από τον Επίτροπο να βρίσκεται σε στενή επαφή με τους Δήμους «ώστε από κοινού να πιέσουμε την Πολιτεία για να υπάρξει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για όλους, και πρωτίστως για να καλυτερέψουμε τη ζωή των Ρομά».