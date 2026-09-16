Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη αναμένονται νεφώσεις από τις πρωινές ώρες, ενώ υπάρχει η πιθανότητα ασθενής βροχόπτωσης κατά τις μεσημβρινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2-3 μποφόρ κυρίως από νότιες διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς.