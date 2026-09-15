Τύχη για 3 ζώδια μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου – Ο Ερμής στον Ζυγό φέρνει νέες ευκαιρίες

Ο Ερμής αλλάζει ζώδιο και περνά στον Ζυγό από τις 10 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, φέρνοντας μαζί του περισσότερη εξωστρέφεια, επικοινωνία και διάθεση για νέες επαφές.

Η περίοδος αυτή ευνοεί τις κοινωνικές σχέσεις και ενθαρρύνει αρκετούς να αφήσουν πίσω τη ρουτίνα και να ανοιχτούν σε καινούργιους ανθρώπους.

Με την πιο αυστηρή και πρακτική επιρροή του Ερμή στην Παρθένο να υποχωρεί, το κλίμα γίνεται πιο ανάλαφρο. Η παρουσία του στον Ζυγό, ένα ζώδιο που συνδέεται με την αρμονία, τις σχέσεις και τη συνεργασία, δημιουργεί περισσότερες αφορμές για συζητήσεις, γνωριμίες και κοινωνικές συναναστροφές.

Και ενώ η αλλαγή αυτή μπορεί να επηρεάσει θετικά τόσο την προσωπική όσο και την επαγγελματική ζωή, τρία ζώδια φαίνεται πως θα επωφεληθούν περισσότερο. Για εκείνα, το διάστημα έως το τέλος του μήνα μπορεί να φέρει περισσότερες συναντήσεις, ενδιαφέρουσες γνωριμίες και ευκαιρίες να διευρύνουν τον κύκλο τους.

Γιατί ο Ερμής στον Ζυγό ευνοεί την κοινωνική σας ζωή

Από τις 10 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, ο Ερμής κινείται στον Ζυγό, αλλάζοντας το κλίμα και φέρνοντας περισσότερη διάθεση για επικοινωνία, συνεργασία και κοινωνικές επαφές. Μετά από μια περίοδο όπου το ενδιαφέρον ήταν στραμμένο κυρίως σε υποχρεώσεις και πρακτικά ζητήματα, ανοίγει χώρος για περισσότερη εξωστρέφεια και ουσιαστικό διάλογο.

H συγκεκριμένη θέση του Ερμή ενισχύει τη διπλωματία, την ικανότητα να ακούμε τους άλλους και την προσπάθεια να βρίσκουμε κοινό έδαφος ακόμη και όταν υπάρχουν διαφωνίες. Παρότι η Αφροδίτη στον Σκορπιό μπορεί να προσθέσει ένταση στις σχέσεις από τις 10 Σεπτεμβρίου, ο Ερμής στον Ζυγό λειτουργεί ως εξισορροπητικός παράγοντας.

Η περίοδος είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για να επιλέγουμε πιο προσεκτικά τα λόγια μας, να αποφεύγουμε τις περιττές συγκρούσεις, να κάνουμε συμβιβασμούς και, κυρίως, να βγαίνουμε περισσότερο προς τα έξω και να δίνουμε χώρο σε νέες γνωριμίες.

Τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική ζωή, η συγκεκριμένη πλανητική επιρροή ενθαρρύνει τον διάλογο και μας βοηθά να παραμένουμε ανοιχτοί σε ανθρώπους και εμπειρίες που μπορεί να μην είχαμε συναντήσει υπό άλλες συνθήκες.

Τα 3 ζώδια που μπορεί να κάνουν σημαντικές νέες γνωριμίες

Η επιρροή του Ερμή στον Ζυγό φαίνεται να είναι ακόμη πιο έντονη για τα ζώδια του Αέρα, τα οποία μπορεί να δουν νέα πρόσωπα να μπαίνουν στη ζωή τους μέχρι το τέλος του μήνα.

Ζυγός

Για τον Ζυγό, η νέα πλανητική θέση ενισχύει ακόμη περισσότερο τις ήδη ανεπτυγμένες κοινωνικές και επικοινωνιακές του ικανότητες. Παρά τις πιέσεις που μπορεί να δημιουργούν άλλες πλανητικές επιρροές, φαίνεται πως έχει περισσότερες πιθανότητες να βρεθεί την κατάλληλη στιγμή στο κατάλληλο μέρος.

Οι νέες γνωριμίες μπορεί να προκύψουν ιδιαίτερα μέσα από το επαγγελματικό περιβάλλον, ανοίγοντας ενδεχομένως δρόμους για συνεργασίες ή ενδιαφέρουσες εξελίξεις.

Δίδυμοι

Για τους Διδύμους, ο Ερμής και ο Ουρανός δημιουργούν ένα αρκετά απρόβλεπτο σκηνικό. Οι συναντήσεις μπορεί να έρθουν ξαφνικά και να εξελιχθούν με πολύ γρήγορους ρυθμούς.

Κάποια γνωριμία μπορεί να είναι σύντομη αλλά έντονη, ενώ μια άλλη ενδέχεται να αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία απ’ όση φαινόταν αρχικά. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η καθημερινότητα των Διδύμων μπορεί να εμπλουτιστεί με νέα πρόσωπα και απρόσμενες εξελίξεις, ακόμη και σε επίπεδο έρωτα ή φιλίας.

Υδροχόος

Ο Υδροχόος φαίνεται να βρίσκεται μπροστά σε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα περίοδο. Με τον ανάδρομο Πλούτωνα και τον Ουρανό στους Διδύμους, μια νέα γνωριμία μπορεί να έρθει από ένα πρόσωπο που δεν μοιάζει καθόλου με εκείνους που συνήθως επιλέγει να έχει κοντά του.

Ακόμη πιο αναπάντεχο είναι το ενδεχόμενο να εμφανιστεί ξανά κάποιος από το παρελθόν. Μια παλιά γνωριμία μπορεί να ανανεωθεί ή να αποκτήσει διαφορετικό νόημα με βάση τις νέες συνθήκες.

Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, λοιπόν, ο Ερμής στον Ζυγό δημιουργεί ένα πιο ανοιχτό και κοινωνικό κλίμα, με τους Ζυγούς, τους Διδύμους και τους Υδροχόους να έχουν περισσότερες πιθανότητες να γνωρίσουν ανθρώπους που θα μπορούσαν να παίξουν σημαντικό ρόλο στη συνέχεια.

Πηγή: bovary.gr