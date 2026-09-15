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Ο Απόστολος Πάνας του ΠΑΣΟΚ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με την ΕΛ.Α.Σ. του Τσίπρα

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Απόστολος Πάνας, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με την ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα.

Συμμετέχοντας σε πάνελ της Naftemporiki TV, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ρωτήθηκε για το πόσο πιθανό είναι ένα τέτοιο ενδεχόμενο, με τον ίδιο να απαντά ως εξής: «Εγώ βλέπω ότι η ΕΛ.Α.Σ. είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας. Τι να πούμε τώρα; Να πούμε πράγματα που δεν έχουν ουσιαστική πολιτική βάση;».

Εκεί ήρθε και η παρέμβαση του Δημήτρη Καιρίδη, ο οποίος συμμετείχε στη συζήτηση.

«Α, μπράβο… Ωραία… Τώρα αρχίζει και ξεκαθαρίζει το πράγμα» σχολίασε ο βουλευτής της ΝΔ, για να ακολουθήσει ο εξής διάλογος:

Α. Πάνας: «Πού είναι το κακό κ. Καιρίδη; Εμένα μου κάνει εντύπωση…».

Δ. Καιρίδης: «Τη ρωτήσατε την κυρία Διαμαντοπούλου, τον Γιάννη Μανιάτη ότι θα συνεργαστείτε με τους πρώην υβριστές τους;».

Απ. Πάνας: «Γιατί να ρωτήσω την Άννα Διαμαντοπούλου ή τον κύριο Μανιάτη; Είναι πολιτικές, ιστορικές καταβολές, οι οποίες υπάρχουν σε ένα κόμμα».

Δείτε το βίντεο:

Απόστολος Πάνας

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