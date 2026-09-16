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Φωτιά στην Παιανία – Κινητοποιήθηκαν 60 πυροσβέστες, επιχειρεί ένα ελικόπτερο

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική, το πρωί της Τετάρτης, καθώς ξέσπασε φωτιά στην Παιανία.

Στο σημείο έσπευσαν 60 πυροσβέστες με τέσσερεις ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.

Επίσης ο Δήμος Παιανίας κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Τέλος, για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.

Παιανία Φωτιά

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