Οι γυναίκες κινδυνεύουν λιγότερο να πεθάνουν όταν έχουν γυναίκα γιατρό

Μια νέα έρευνα φέρνει στο φως μια σκληρή αλήθεια για το σύστημα υγείας: ο τρόπος που αντιμετωπίζονται τα συμπτώματα των γυναικών μπορεί να κρίνει ακόμα και τη ζωή τους. Και το φύλο του γιατρού φαίνεται να παίζει καθοριστικό ρόλο.

Πόσες φορές έχεις ακούσει μια φίλη σου, τη μητέρα σου ή δεν έχεις ακόμα και η ίδια αναρωτηθεί αν ο γιατρός που σε εξέτασε σε «άκουσε» πραγματικά; Αν οι πόνοι σου αντιμετωπίστηκαν με τη σοβαρότητα που έπρεπε ή αν προσπεράστηκαν ως «άγχος» και «ιδέα» σου; Μια εκτεταμένη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Annals of Internal Medicine επιβεβαιώνει αυτό που πολλές γυναίκες βιώνουν διαισθητικά. Αναλύοντας τα ιατρικά δεδομένα σχεδόν 800.000 ασθενών άνω των 65 ετών στις ΗΠΑ, οι ερευνητές κατέληξαν σε ένα εντυπωσιακό συμπέρασμα: οι γυναίκες ασθενείς που νοσηλεύονται και θεραπεύονται από γυναίκες γιατρούς έχουν λιγότερες πιθανότητες να πεθάνουν ή να εισαχθούν ξανά στο νοσοκομείο.

Τα νούμερα που σώζουν ζωές

Σύμφωνα με τη μελέτη, το ποσοστό θνησιμότητας εντός 30 ημερών για τις γυναίκες που νοσηλεύτηκαν από γυναίκες γιατρούς ήταν 8,15%, ενώ για εκείνες που θεραπεύτηκαν από άνδρες γιατρούς ανέβαινε στο 8,38%.

Παρότι η διαφορά φαίνεται αριθμητικά μικρή, οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι είναι κλινικά εξαιρετικά σημαντική. Αν αυτό το χάσμα στη φροντίδα εξαλειφόταν, υπολογίζεται ότι θα μπορούσαν να σώζονται περίπου 5.000 γυναίκες κάθε χρόνο.

Την ίδια στιγμή, στους άνδρες ασθενείς το φύλο του γιατρού δεν φάνηκε να επηρεάζει ουσιαστικά την εξέλιξη της υγείας τους (10,15% θνησιμότητα με γυναίκες γιατρούς έναντι 10,23% με άνδρες).

Γιατί συμβαίνει αυτό; Το αόρατο έμφυλο χάσμα στην υγεία

Όπως επισημαίνει ο καθηγητής Yusuke Tsugawa, ένας από τους συγγραφείς της μελέτης, αν άνδρες και γυναίκες γιατροί εξασκούσαν την ιατρική με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, τα αποτελέσματα στους ασθενείς θα έπρεπε να είναι τακτικά τα ίδια. Όμως αυτό δεν συμβαίνει.

Οι ερευνητές αποδίδουν τη διαφορά σε μια σειρά από παράγοντες που εξηγούν το λεγόμενο «χάσμα του πόνου»:

Η υποτίμηση του γυναικείου πόνου : Ιστορικά, οι άνδρες γιατροί τείνουν συχνότερα να υποτιμούν τα συμπτώματα των γυναικών. Καρδιακά επεισόδια, εγκεφαλικά ή σοβαρές γαστρεντερολογικές παθήσεις στις γυναίκες συχνά διαγιγνώσκονται καθυστερημένα, επειδή εκλαμβάνονται ως ψυχοσωματικά.

: Ιστορικά, οι άνδρες γιατροί τείνουν συχνότερα να υποτιμούν τα συμπτώματα των γυναικών. Καρδιακά επεισόδια, εγκεφαλικά ή σοβαρές γαστρεντερολογικές παθήσεις στις γυναίκες συχνά διαγιγνώσκονται καθυστερημένα, επειδή εκλαμβάνονται ως ψυχοσωματικά. Ο τρόπος επικοινωνίας: Οι γυναίκες γιατροί αφιερώνουν κατά μέσο όρο περισσότερο χρόνο στη συζήτηση με τον ασθενή, ακούνε πιο προσεκτικά και χτίζουν μια σχέση εμπιστοσύνης.

Οι γυναίκες γιατροί αφιερώνουν κατά μέσο όρο περισσότερο χρόνο στη συζήτηση με τον ασθενή, ακούνε πιο προσεκτικά και χτίζουν μια σχέση εμπιστοσύνης. Η άνεση της ασθενούς: Οι γυναίκες νιώθουν πιο άνετα να αναφέρουν ευαίσθητα συμπτώματα ή να υποβληθούν σε συγκεκριμένες εξετάσεις όταν απέναντί τους βρίσκεται μια άλλη γυναίκα, μειώνοντας τις πιθανότητες παρερμηνείας.

Ένα βαθύτερο πρόβλημα στο σύστημα υγείας

Τα ευρήματα αυτά δεν είναι μεμονωμένα. Παλαιότερες έρευνες έχουν δείξει ότι οι γυναίκες περιμένουν περισσότερη ώρα στα επείγοντα περιστατικά μέχρι να λάβουν παυσίπονα, ενώ είναι λιγότερο πιθανό να εισαχθούν σε μονάδες εντατικής θεραπείας σε σχέση με τους άνδρες.

Ακόμα και στο χειρουργείο, τα δεδομένα είναι αποκαλυπτικά: μελέτες του 2021 (JAMA Surgery) και του 2023 έδειξαν ότι οι γυναίκες που χειρουργούνται από γυναίκες χειρουργούς παρουσιάζουν λιγότερες επιπλοκές και μικρότερη διάρκεια νοσηλείας.

Τι κρατάμε

Η έρευνα αυτή δεν γίνεται για να «κατηγορηθούν» οι άνδρες γιατροί, αλλά για να αναδειχθεί ένα συστημικό έλλειμμα: το πώς ακούγεται, πώς αξιολογείται και πώς θεραπεύεται το γυναικείο σώμα.

Όσο η ιατρική εκπαίδευση συνεχίζει να έχει ως «πρότυπο» τον άνδρα ασθενή, οι γυναίκες θα χρειάζεται να προσπαθούν διπλά για να διεκδικήσουν τα αυτονόητα: να ακουστούν, να πιστευτούν και, τελικά, να σωθούν.

Πηγή: ladylike.gr