Συνελήφθησαν έξι διακινητές μεταναστών σε περιοχές του Έβρου και της Ροδόπης

Συνελήφθησαν χθες, σε περιοχές του Έβρου και της Ροδόπης, από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης και Ροδόπης, έξι αλλοδαποί διακινητές, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της Χώρας, σε έξι διαφορετικές περιπτώσεις, μη νόμιμους μετανάστες.

Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτωση, το πρωί, σε επαρχιακή οδό του Έβρου, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου συνέλαβαν έναν αλλοδαπό, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της χώρας τρεις μη νόμιμους μετανάστες.

Στη δεύτερη περίπτωση, το ίδιο πρωί, σε οικισμό της Ροδόπης, συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σαπών ένας αλλοδαπός, ο οποίος οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα δύο μη νόμιμους μετανάστες.

Στην τρίτη περίπτωση, το μεσημέρι, στην Εθνική οδό Ορμνενίου-Αρδανίου, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φερών συνέλαβαν έναν αλλοδαπό, διότι οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο μετέφερε παράνομα στο εσωτερικό της χώρας τρεις μη νόμιμους μετανάστες.

Σημειώνεται ότι ο οδηγός-διακινητής αρχικά δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης των αστυνομικών και συνέχισε την πορεία του αναπτύσσοντας ταχύτητα και οδηγώντας επικίνδυνα, ενώ τελικά το όχημα εντοπίσθηκε ακινητοποιημένο και ο δράστης συνελήφθη.

Στην τέταρτη περίπτωση, το απόγευμα, στην Εθνική οδό Ορμνενίου-Αρδανίου, οι παραπάνω αστυνομικοί συνέλαβαν έναν ακόμη αλλοδαπό, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα έξι μη νόμιμους μετανάστες.

Στην πέμπτη περίπτωση, το βράδυ, στην Εγνατία οδό Κήπων-Αλεξανδρούπολης, αστυνομικοί των Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης Τυχερού και Φερών Αλεξανδρούπολης σε συνεργασία με αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας και αξιωματούχους του Frontex συνέλαβαν έναν αλλοδαπό, διότι οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο μετέφερε παράνομα στο εσωτερικό της χώρας δώδεκα μη νόμιμους μετανάστες.

Σημειώνεται ότι ο οδηγός διακινητής αρχικά δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης των αστυνομικών και προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη ανέπτυξε ταχύτητα και συνέχισε την πορεία του, οδηγώντας επικίνδυνα. Το όχημα τελικά ακινητοποιήθηκε μετά από πρόσκρουση σε προστατευτικές μπάρες και ο δράστης επιχείρησε να διαφύγει πεζός χωρίς να τα καταφέρει, αντιστεκόμενος κατά τη σύλληψή του.

Στην έκτη περίπτωση, το ίδιο βράδυ, στην Εγνατία οδό Κήπων-Αλεξανδρούπολης, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Τυχερού συνέλαβαν έναν αλλοδαπό, διότι οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα επτά μη νόμιμους μετανάστες.

Σημειώνεται ότι ο οδηγός διακινητής αρχικά δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης των αστυνομικών και συνέχισε την πορεία του, ενώ τελικά το όχημα εντοπίσθηκε ακινητοποιημένο λόγω μηχανικής βλάβης.

Κατασχέθηκαν τα παραπάνω οχήματα και κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους Εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις έξι υποθέσεις ενεργούν τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου, Φερών και Τυχερού Αλεξανδρούπολης και Σαπών Ροδόπης.