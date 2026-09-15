Τσίπρας από ΔΥΠΑ: Να αποτρέψουμε το αντεργατικό σχέδιο Μητσοτάκη για περικοπή του επιδόματος ανεργίας

«Το ότι ο πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει σημαίνει ότι εδώ πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη», υπογράμμισε ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ., Αλέξης Τσίπρας, σχολιάζοντας τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου για το επίδομα ανεργίας κατά τη συνάντηση που είχε σήμερα με τους εργαζόμενους της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΟΑΕΔ (νυν ΔΥΠΑ) και τον πρόεδρό της, Γιώργο Μακράκη, στο κεντρικό κτίριο της ΔΥΠΑ.

«Πουθενά στον κόσμο δεν έχουμε κυβερνητικούς εκπροσώπους να λένε την προσωπική τους άποψη. Άλλωστε, αν κάτι τέτοιο συνέβαινε, μετά από τόση σκόνη, δεν θα ήταν στη θέση του ο κ. Μαρινάκης», σημείωσε, επισημαίνοντας πως «το επιβεβαίωσαν και στελέχη της ΝΔ και ο γραμματέας του κόμματος και ο κ. Βορίδης, που έκαναν δηλώσεις στο ίδιο μήκος κύματος».

«Η ουσία είναι ότι μας λένε ότι το επίδομα ανεργίας ουσιαστικά συντηρεί κάποιους ανθρώπους που επιλέγουν να είναι άνεργοι», συνέχισε ο κ. Τσίπρας, τονίζοντας ότι «το επίδομα ανεργίας δεν είναι κρατική γενναιοδωρία», αλλά «ανταποδοτική ασφαλιστική παροχή».

«Αν χρειάζεται, λοιπόν, κάποιος εξορθολογισμός, όπως είπε ο κ. Βορίδης, ο εξορθολογισμός δεν είναι στα επιδόματα που παίρνουν εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι και ειδικά εποχικά εργαζόμενοι στον τουρισμό, στον επισιτισμό, στις αγροτικές εργασίες, στην οικοδομή. Αν χρειάζεται εξορθολογισμός, είναι στις απευθείας αναθέσεις, στους κλειστούς διαγωνισμούς, στη σπατάλη, στις μίζες, στη διαφθορά», προσέθεσε μεταξύ άλλων ο Αλ. Τσίπρας, ενώ εξέφρασε τη στήριξή του στο «αίτημα που έρχεται απ’ άκρη σ’ άκρη, από όλους τους κλάδους της εργασίας: αυτές οι πολιτικές επιλογές να μείνουν στα χαρτιά, να μη γίνουν πράξη».

«Είναι σχέδιο αντεργατικό, αλλά όχι μόνο αντεργατικό. Είναι και απάνθρωπο. Και οφείλουμε, ως κοινωνία, να υψώσουμε μια ασπίδα προστασίας στις στοιχειώδεις κατακτήσεις των εργαζομένων, διότι, όπως πολύ σωστά είπατε, θα οδηγηθούμε σε μια λογική κανιβαλισμού. Και αυτό πρέπει να το αποτραπεί», κατέληξε.

Στην συνάντηση παραβρέθηκαν ο τομεάρχης Εργασίας της ΕΛ.Α.Σ., Διονύσης Τεμπονέρας, και η αναπληρώτρια τομεάρχης Εργασίας, Νεκταρία-Ελευθερία Αγγελάκη.

Μετά τη συνάντηση, ο Αλέξης Τσίπρας επισκέφθηκε τον χώρο του ραδιοφωνικού σταθμού των εργαζομένων και μίλησε στους εργαζόμενους της υπηρεσίας σε όλη την Ελλάδα και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τους εργαζόμενους της κεντρικής υπηρεσίας.