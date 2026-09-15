Νέα σοκαριστική αποκάλυψη: Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε υποβληθεί σε υδροθεραπεία μια μέρα πριν πεθάνει

Νέα σοκαριστική αποκάλυψη έρχεται να ρίξει φως στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος πέθανε την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου σε κλινική στο Κολωνάκι, κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης.

Σύμφωνα με νέα στοιχεία που αποκάλυψε ο αστυνομικός συντάκτης, Βασίλης Λαμπρόπουλος, στο “Live News”, μια μέρα πριν πεθάνει τραγουδιστής είχε κάνει υδροθεραπεία στην ίδια κλινική.

Πρόκειται για ένα στοιχείο που είχε αναφέρει η κατηγορούμενη γιατρός στην κατάθεσή της, η οποία μαζί με τον σύζυγό της κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα λοιπόν με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, η υδροθεραπεία είναι υδροκαθαρισμός του εντέρου. Ωστόσο, πρόκειται για μία διαδικασία της οποίας ο συνδυασμός με πλασμαφαίρεση είναι απαγορευτικός, σύμφωνα με γιατρούς.

Η υδροθεραπεία μπορεί να προκαλέσει μεταβολές στο σώμα, ενώ σε περίπτωση απώλειας ηλεκτρολυτών από έναν οργανισμό, δηλαδή αν είναι αφυδατωμένος και υποβληθεί και σε πλασμαφαίρεση, υπάρχει υψηλός κίνδυνος υπότασης.

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