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Νέα σοκαριστική αποκάλυψη: Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε υποβληθεί σε υδροθεραπεία μια μέρα πριν πεθάνει

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Νέα σοκαριστική αποκάλυψη έρχεται να ρίξει φως στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος πέθανε την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου σε κλινική στο Κολωνάκι, κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης.

Σύμφωνα με νέα στοιχεία που αποκάλυψε ο αστυνομικός συντάκτης, Βασίλης Λαμπρόπουλος, στο “Live News”, μια μέρα πριν πεθάνει τραγουδιστής είχε κάνει υδροθεραπεία στην ίδια κλινική.

Πρόκειται για ένα στοιχείο που είχε αναφέρει η κατηγορούμενη γιατρός στην κατάθεσή της, η οποία μαζί με τον σύζυγό της κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα λοιπόν με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, η υδροθεραπεία είναι υδροκαθαρισμός του εντέρου. Ωστόσο, πρόκειται για μία διαδικασία της οποίας ο συνδυασμός με πλασμαφαίρεση είναι απαγορευτικός, σύμφωνα με γιατρούς.

Η υδροθεραπεία μπορεί να προκαλέσει μεταβολές στο σώμα, ενώ σε περίπτωση απώλειας ηλεκτρολυτών από έναν οργανισμό, δηλαδή αν είναι αφυδατωμένος και υποβληθεί και σε πλασμαφαίρεση, υπάρχει υψηλός κίνδυνος υπότασης.

Δείτε το βίντεο:

Γιώργος Μαζωνάκης

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