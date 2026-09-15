Γιώργος Μαζωνάκης: Η γιατρός ρωτούσε αν μπορεί να παραγγείλει φαγητό στο κρατητήριο

Συνεχίζεται για ώρες η διαδικασία των απολογιών των δύο γιατρών που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της έρευνας για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον του ανακριτή από το μεσημέρι, προκειμένου να δώσουν απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα που έχουν προκύψει για τις τελευταίες στιγμές του γνωστού τραγουδιστή.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Star, η στάση που φέρεται να είχε κρατήσει η Ιωάννα Γάκα κατά την παραμονή της στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας, μέχρι να έρθει η ώρα της απολογίας της.

Όπως αναφέρθηκε στο ρεπορτάζ, η ίδια φέρεται να αντιμετώπιζε την κατάσταση με ψυχραιμία, χωρίς να δείχνει, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, να έχει αντιληφθεί το βάρος της υπόθεσης και τη σοβαρότητα των κατηγοριών που αντιμετωπίζει.

Μάλιστα, φέρεται να ρωτούσε αν μπορούσε να παραγγείλει φαγητό, να ζητούσε να βγει για λίγο έξω ώστε να πάρει αέρα, ενώ φέρεται να είχε ρωτήσει ακόμη και αν ο χώρος στον οποίο κρατούνταν θα ήταν το κελί της. Παράλληλα, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ζήτησε να κάνει μπάνιο και να αλλάξει ρούχα.

Διαφορετική φέρεται να ήταν η εικόνα του Ηλία Θεοδωρόπουλου. Όπως μετέδωσε το Star, παρέμενε καθ’ όλη τη διάρκεια της κράτησής του σιωπηλός και με σκυμμένο το κεφάλι, εμφανώς επηρεασμένος από την κατάσταση.

Οι απολογίες των δύο γιατρών αναμένεται να δώσουν σημαντικές απαντήσεις στην έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη και να ρίξουν περισσότερο φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης.