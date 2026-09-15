Δημήτρης Νατσιός: Τα βενζινάδικα είναι οι μικρές εφορίες όπου ο λαός πονάει

Κριτική στην κυβέρνηση για τις πολιτικές που ασκεί στην Οικονομία, σε θέματα εξωτερικής πολιτικής αλλά και δημόσιας τάξης, άσκησε μιλώντας από το βήμα της Βουλής, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εσωτερικών, ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός.

Ξεκινώντας την ομιλία του ο πρόεδρος της Νίκης, αναφέρθηκε στην πρόσφατη επίσκεψή του στο Δημοτικό Σχολείο Μεταμόρφωσης Χαλκιδικής. «Υπάρχουν εξήντα μικρά παιδιά στο Δημοτικό Σχολείο και διασχίζουν καθημερινά έναν δρόμο διπλής κατεύθυνσης, υψηλής επικινδυνότητας, χωρίς διάζωμα, χωρίς φανάρι, χωρίς καν κυκλικό κόμβο. Είναι καθαρά θέμα χρόνου να συμβεί ένα σοβαρό ατύχημα… Ας φτιαχτεί λοιπόν μια πεζογέφυρα, ζητάνε οι άνθρωποι αυτοί».

Συνεχίζοντας μίλησε για τις εξελίξεις στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της Ιεράς Μονής Σινά και τις ωμές πιέσεις που ασκήθηκαν στην Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους.

«Μένουμε κατάπληκτοι από τη σιωπή του κυρίου Μητσοτάκη στην πρόσφατη επίσκεψή του στην Αίγυπτο. Μένουμε κατάπληκτοι και από το περιεχόμενο της προωθούμενης συμφωνίας για τη διαβόητη διπλή κυριότητα μεταξύ Μονής και Αιγυπτιακού Δημοσίου, με την οποία χάνει, από ό,τι φαίνεται, το ιερό σέμνωμα της Ορθοδοξίας μας την εξουσία πάνω στην ιδιοκτησία του… Με ποιο δικαίωμα, κύριε υπουργέ; Βιλαέτι σας είναι και κάνετε ό,τι θέλετε;» διερωτήθηκε και πρόσθεσε.

Αναφέρθηκε επίσης στην απόδραση του βαρυποινίτη Αλκέτ Ριζάι, και ζήτησε να αλλάξει ο νόμος για τις άδειες. «Αφήστε αυτές τις ανοησίες για επανένταξη και κλείστε μέσα τέτοια ανθρωπόμορφα κτήνη και δολοφόνους που κυκλοφορούν τώρα ελεύθεροι», είπε.

Ακολούθως, επέκρινε την κυβέρνηση για τους χειρισμούς της σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. «Φορέσατε φουστανέλα και ετοιμάζεστε να επεκτείνετε τα 12 μίλια νοτίως της Κρήτης. Θα δεσμευτείτε δια βίου στους συμμάχους ότι δεν θα επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στα 12 μίλια στο Αιγαίο. Αυτή είναι η ύπουλη συμφωνία εις βάρος των εθνικών συμφερόντων», υποστήριξε ο πρόεδρος τη Νίκης και συνέχισε «κάνετε πλάτες σε αυτονομιστές Σκοπιανούς προκειμένου να αναγνωριστεί η ψευτομακεδονική γλώσσα. Αν δεν συμπαθούν την Ελλάδα, να τσακιστούν να πάνε απέναντι και όχι να βρίζουν την πατρίδα μας».

Αναφερόμενος στις δηλώσεις του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, μίλησε για την ακρίβεια και για το επίδομα ανεργίας. «Τα βενζινάδικα είναι οι μικρές εφορίες όπου ο λαός πονάει, όπου ο λαός λιανίζεται οικονομικά. Θησαυρίζουν τα κρατικά ταμεία από τους αυξημένους φόρους κατανάλωσης και εσείς ούτε τώρα σκέφτεστε να μειώσετε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης», ανάφερε ο κ. Νατσιός ενώ για το επίδομα ανεργίας διερωτήθηκε. «Ποιους διαπλεκόμενους βιομήχανους εξυπηρετεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ζητώντας την ουσιαστική κατάργηση του επιδόματος ανεργίας;». Ολοκληρώνοντας εκτίμησε πως λαός δεν έχει «καμία εμπιστοσύνη» στην κυβέρνηση και κατέληξε «η Νίκη είναι δίπλα στον λαό. Πιστεύει ό,τι πιστεύει ο λαός, σέβεται ό,τι σέβεται ο λαός, αγαπά ό,τι αγαπά ο λαός και πονά για ό,τι πονά ο λαός».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ