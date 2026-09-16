Βρέθηκε βλήμα σε οικόπεδο στα Χανιά – Αποκλείστηκε η περιοχή σε ακτίνα περίπου 300 μέτρων

Μεγάλη κινητοποίηση στα Χανιά προκάλεσε ο εντοπισμός βλήματος σε οικόπεδο στην οδό Κριτοβουλίδου.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και του στρατού ενώ πυροτεχνουργοί των Ενόπλων Δυνάμεων επιχειρούν για την ασφαλή διαχείρισή του.

Για λόγους ασφαλείας έχει αποκλειστεί η περιοχή σε ακτίνα περίπου 300 μέτρων, ενώ δεν επιτρέπεται η διέλευση ούτε από τις κοντινές οδούς.

Παράλληλα, κάτοικοι της περιοχής έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους, έως ότου ολοκληρωθούν οι ενέργειες των πυροτεχνουργών και δοθεί το «πράσινο φως» για την ασφαλή επιστροφή τους.

Πηγή: neakriti.gr