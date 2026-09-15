“Καλούσεια”: Η μνήμη έγινε θεσμός και η καρδιά του ποντιακού πολιτισμού χτυπά δυνατά στον Δ. Ωραιοκάστρου

Με τη μνήμη να συναντά την παράδοση, τη συγκίνηση να κορυφώνεται μέσα από τα ποντιακά τραγούδια και τον πολιτισμό να περνά από γενιά σε γενιά, πραγματοποιήθηκαν χθες βράδυ στο 2ο Γυμνάσιο Ωραιοκάστρου τα «Καλούσεια», η καθιερωμένη πλέον πολιτιστική διοργάνωση του Δήμου Ωραιοκάστρου, που είναι αφιερωμένη στη μνήμη και το έργο του Νίκου Καλούση και στην ανάδειξη της πολύτιμης παρακαταθήκης του Ποντιακού Ελληνισμού στον τόπο.

Τα «Καλούσεια» αποτελούν έναν θεσμό μνήμης, πολιτισμού και υπερηφάνειας για τον Δήμο Ωραιόκαστρο. Κάθε χρόνο τιμώνται άνθρωποι, οι οποίοι με τη διαδρομή και την προσφορά τους κράτησαν ζωντανή τη μουσική, τον χορό και την παράδοση του Πόντου.

Στη φετινή διοργάνωση τιμήθηκαν τρεις άνθρωποι με σημαντική προσφορά στον ποντιακό πολιτισμό: Δαμιανός (Μπούλης) Χαραλαμπίδης, Ανέστης Πολυχρονίδης και Γιώργος Κεσίδης.

Η βραδιά ξεκίνησε με το καλωσόρισμα της παρουσιάστριας-αφηγήτριας Αγγελικής Παμπουκίδου και ξεδιπλώθηκε μέσα από βίντεο-αφιερώματα, μουσική και χορό, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα συγκινησιακό κλίμα.

Στην πρώτη ενότητα προβλήθηκε βίντεο αφιερωμένο στον Ανέστη Πολυχρονίδη, ενώ ακολούθησαν χοροί από την Ένωση Ποντίων Ωραιοκάστρου και Φίλων (ΕΠΩΦ), τον Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Μεσαίου «Νέα Κοτύωρα» και τραγούδια από την ορχήστρα.

Στη δεύτερη ενότητα προβλήθηκε βίντεο για τον Γεώργιο Κεσίδη. Η μουσική παρουσία απέκτησε μάλιστα ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς εμφανίστηκαν στην μουσική σκηνή της εκδήλωσης ο Θεόδωρος Κεσίδης, στο κλαρίνο -γιος του τιμώμενου- και ο Γιάννης Κεσίδης στο τραγούδι, -εγγονός του. Ακολούθησαν ποντιακοί χοροί.

Η τρίτη ενότητα ήταν αφιερωμένη στον Δαμιανό (Μπούλη) Χαραλαμπίδη και περιλάμβανε δύο βίντεο-αφιερώματα. Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε η παρουσίαση της «Φραγοσυριανής», την οποία χόρεψαν οι Δαμιανός (Μπούλης) Χαραλαμπίδης, Ξενοφών (Ξένος) Σοφιανίδης και Νικόλας Πιλαλίδης.

Ακολούθησε η «Σέρα», ένας χορός που συγκέντρωσε μαθητές του τιμώμενου προσώπου, Δαμιανού (Μπούλη) Χαραλαμπίδη και συγκεκριμένα τους Θοδωρή Ματσουκατίδη, Χριστόφορο (Χρίστο) Σημαιοφορίδη, Κυριάκο Μωυσίδη, Γιάννη Πανίδη, Γιάννη Κοροσίδη, Δημήτρη Αμπερίδη, Χαράλαμπο (Άκη) Καζαντζίδη, Νίκο Αμοιρίδη και Κυριάκο Πετρίδη.

Οι απονομές

Η συγκίνηση κορυφώθηκε κατά τη διάρκεια των απονομών.

Ο Δημήτρης Καρασαββίδης, αντιδήμαρχος Υποδομών, Ευταξίας και Καθημερινότητας του Πολίτη, ο οποίος εμπνεύστηκε τα «Καλούσεια», απένειμε την τιμητική πλακέτα στον Δαμιανό (Μπούλη) Χαραλαμπίδη.

Στην συνέχεια τιμήθηκε ο Ανέστης Πολυχρονίδης. Την τιμητική πλακέτα απένειμε η αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Σοφία Δημητριάδου.

Τέλος, τιμήθηκε ο Γιώργος Κεσίδης. Ο εντεταλμένος σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας, Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και διαχείρισης στόλου οχημάτων, Κώστας Μοσχοβόπουλος, απένειμε την τιμητική πλακέτα στον γιο του Θεόδωρο Κεσίδη και στον εγγονό του Γιάννη Κεσίδη.

Π. Τσακίρης: «Τα Καλούσεια είναι ένας ζωντανός θεσμός»

Τον χαιρετισμό του δημάρχου Ωραιοκάστρου, Παντελή Τσακίρη, ο οποίος δεν μπόρεσε να παραστεί στην εκδήλωση λόγω της συμμετοχής του σε αποστολή της ΚΕΔΕ στο Βελιγράδι, μετέφερε ο αντιδήμαρχος, Δημήτρης Καρασαββίδης.

Ο δήμαρχος τόνισε ότι αποτελεί σταθερή επιλογή της Δημοτικής Αρχής η ανάδειξη του ποντιακού στοιχείου του Δήμου και η τιμή σε ανθρώπους που συμβάλλουν στη διατήρηση και τη ζωντανή συνέχεια του Ποντιακού Πολιτισμού. «Φέτος τιμούμε τον Δαμιανό Χαραλαμπίδη, τον Ανέστη Πολυχρονίδη και τον Γιώργο Κεσίδη», ανέφερε, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του σε όλους όσοι εργάστηκαν για τη διοργάνωση και την ευχή τα «Καλούσεια» να συνεχίσουν να αποτελούν έναν ζωντανό θεσμό μνήμης, πολιτισμού και υπερηφάνειας για τον Δήμο Ωραιοκάστρου.

Δ. Καρασαββίδης: «Τα Καλούσεια ανήκουν πλέον στον Δ. Ωραιοκάστρου»

Ιδιαίτερα συγκινητικός ήταν ο χαιρετισμός του αντιδημάρχου Δημήτρη Καρασαββίδη, ο οποίος είχε την αρχική έμπνευση για τη δημιουργία των «Καλουσείων». Αναφέρθηκε στη διαδρομή της διοργάνωσης, από μια αρχική ιδέα έως τη σημερινή της καθιέρωση: «Πριν από λίγα χρόνια ήταν απλώς μια ιδέα. Μια ιδέα που γεννήθηκε από την ανάγκη να τιμήσουμε έναν σπουδαίο άνθρωπο του τόπου μας, τον Νίκο Καλούση, και μαζί του όλους εκείνους που αφιέρωσαν τη ζωή τους στη διατήρηση και τη διάδοση του ποντιακού πολιτισμού. Σήμερα, όμως, μπορούμε να το πούμε με περηφάνια: Τα “Καλούσεια” έγιναν θεσμός».

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, ένας θεσμός δεν ανήκει πλέον σε εκείνον που τον εμπνεύστηκε, αλλά στην κοινωνία, στους ανθρώπους της και στις επόμενες γενιές. «Και τα “Καλούσεια” ανήκουν πλέον στο Ωραιόκαστρο», υπογράμμισε.

Αναφερόμενος στους τρεις τιμώμενους, σημείωσε ότι, όπως και ο Νίκος Καλούσης, κράτησαν αναμμένη τη φλόγα της παράδοσης, επισημαίνοντας πως ο πολιτισμός δεν αποτελεί απλώς ανάμνηση του παρελθόντος, αλλά «τη γέφυρα που ενώνει το χθες με το αύριο».

Ο αντιδήμαρχος ευχαρίστησε τους καλλιτέχνες, τους χορευτές, την ΕΠΩΦ, τον Σύλλογο «Νέα Κοτύωρα» και όλους όσοι συνέβαλαν στη διοργάνωση, δίνοντας παράλληλα μια υπόσχεση για το μέλλον: «Τα “Καλούσεια” θα συνεχίσουν να μεγαλώνουν. Γιατί η μνήμη δεν πρέπει να σβήσει. Η παράδοση δεν πρέπει να χαθεί. Και η ψυχή του Πόντου πρέπει να συνεχίσει να χτυπά δυνατά. Στο Ωραιόκαστρο, στην Ελλάδας, στις καρδιές όλων μας».

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με τραγούδι και χορό για όλους, σε ένα μεγάλο ποντιακό αντάμωμα. Την εκδήλωση υποστήριξαν μέλη της ΕΘΕΛΟΔ Δρυμού.

Το πρόγραμμα

Αναλυτικά μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Ποντιακών Εκδηλώσεων «Από τον Πόντο στο Ωραιόκαστρο – Άμον τ’ ακοίμετον καντήλαν» στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο: https://oraiokastro.gr/apo-ton-ponto-sto-oraiokastro-amon-t-akoimeton-kantilan-festival-pontiakon-ekdiloseon-maios-oktovrios-2026-programma-ekdiloseon/

Το Φεστιβάλ Ποντιακών Εκδηλώσεων «Από τον Πόντο στο Ωραιόκαστρο – Άμον τ’ ακοίμετον καντήλαν» τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.