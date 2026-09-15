Οι 5 κινήσεις που καταστρέφουν τα σνακ και τη διάθεσή σου

Η κουλτούρα της δίαιτας, το γνωστό diet culture μάς έχει κάνει να νιώθουμε σχεδόν σαν εγκληματίες κάθε φορά που απλώνουμε το χέρι για κάτι φαγώσιμο ανάμεσα στα γεύματα. Μας έμαθαν ότι το σνακ είναι ένδειξη αδυναμίας ή έλλειψης αυτοσυγκράτησης. Λοιπόν, έχω νέα: Τα σνακ είναι πολύ σημαντικά.

Το να πεινάς ανάμεσα στα γεύματα είναι το πιο φυσιολογικό πράγμα στον κόσμο και το να αγνοείς αυτή την πείνα είναι το πρώτο βήμα για να χάσεις την εστίασή σου, να νιώθεις εξαντλημένη και, τελικά, να καταλήξεις να τρως τα πάντα στο βραδινό. Όπως λένε οι ειδικοί, το πρόβλημα δεν είναι το σνακ, αλλά ο τρόπος που το προσεγγίζουμε. Πάμε να δούμε τα 5 πιο συχνά λάθη που κάνουμε και πώς να τα διορθώσεις τώρα.

1. Δεν τρως ποτέ σνακ

Πολλοί θεωρούν ότι το «καθόλου σνακ» είναι παράσημο αυτοπειθαρχίας. Στην πραγματικότητα, η όρεξή μας δεν είναι πάντα συγχρονισμένη με το κλασικό πρωινό-μεσημεριανό-βραδινό. Μπορεί να γυμνάστηκες παραπάνω, να μην ήπιες αρκετό νερό ή απλώς το μεσημεριανό να μην ήταν αρκετό. Αν προσπερνάς την πείνα σου, το μόνο που καταφέρνεις είναι να φτάνεις στο επόμενο γεύμα σε κατάσταση λιμοκτονίας, χάνοντας κάθε έλεγχο της ποσότητας.

Η λύση; Δώσε στον εαυτό σου την άδεια να φάει. Ένα ή 2 σνακ τη μέρα είναι απαραίτητα για να κρατάς το σάκχαρό σου σταθερό και το μυαλό σου διαυγές.

2. Νιώθεις τύψεις για την επιλογή σου

Έφαγες ένα brownie αντί για στικς σέλερι; Το diet culture θέλει να νιώθεις ντροπή. Η πραγματικότητα; Όλα τα τρόφιμα χωράνε σε μια ισορροπημένη διατροφή. Η ενοχή είναι το χειρότερο συνοδευτικό για το φαγητό σου. Αν κάθε φορά που τρως κάτι «απαγορευμένο» νιώθεις άσχημα, δημιουργείς μια τοξική σχέση με το φαγητό που οδηγεί σε φαύλους κύκλους υπερφαγίας.

3. Αποφεύγεις το σνακ μετά τις 8 το βράδυ

Ο μύθος ότι το σώμα «σταματά να καίει» μετά τις 7 ή τις 8 το βράδυ είναι ακριβώς αυτό: ένας μύθος. Τα όργανά σου και ο εγκέφαλός σου χρειάζονται καύσιμα ακόμα και όταν κοιμάσαι. Αν έφαγες βραδινό στις 6 και κοιμάσαι τα μεσάνυχτα, είναι λογικό να πεινάς. Προσοχή όμως: Το σνακ πριν τον ύπνο δεν πρέπει να είναι πολύ βαρύ, λιπαρό ή καυτερό, γιατί μπορεί να σου προκαλέσει καούρες ή να χαλάσει την ποιότητα του ύπνου σου.

4. Αγνοείς τις λιγούρες σου

Θέλεις απεγνωσμένα πατατάκια, αλλά τρως ένα μήλο επειδή είναι «καλό». Αποτέλεσμα; Το μήλο δεν σε ικανοποιεί, η λιγούρα παραμένει και καταλήγεις να τρως και το μήλο και τα πατατάκια και ό,τι άλλο βρεις μπροστά σου. Η λύση: Αν ψάχνεις κάτι αλμυρό και τραγανό, βρες μια πιο θρεπτική εκδοχή (π.χ. ποπ κορν ή ξηρούς καρπούς) αντί να προσπαθείς να το αντικαταστήσεις με κάτι γλυκό. Η ικανοποίηση της συγκεκριμένης επιθυμίας είναι το κλειδί για να σταματήσεις να ψάχνεις στα ντουλάπια της κουζίνας.

5. Τρως σνακ όποτε να ‘ναι

Το τσιμπολόγημα χωρίς πρόγραμμα είναι παγίδα. Οι ειδικοί προτείνουν να τρως κάτι κάθε 3-4 ώρες. Τόσο χρειάζεται το πεπτικό σου σύστημα για να επεξεργαστεί την τροφή. Αν αφήνεις μεγάλα κενά, η πείνα γίνεται «θηρίο» και τότε οι αποφάσεις σου είναι παρορμητικές.

Προγραμμάτισε ένα σνακ ανάμεσα στο μεσημεριανό και το βραδινό. Αν ξέρεις ότι έχεις ένα δύσκολο απόγευμα με meetings, έχε μαζί σου κάτι εύκολο και θρεπτικό. Ο προγραμματισμός νικάει την παρόρμηση.

Πηγή: ladylike.gr