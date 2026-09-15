Επανεξελέγη πρόεδρος του Thessaloniki Convention Bureau ο Πρόδρομος Μοναστηρίδης

Πάνω από 130.000 συμμετέχοντες προσέλκυσαν οι 778 εθνικές και διεθνείς συναντήσεις, που πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη το 2025, με εκτιμώμενο οικονομικό αποτύπωμα 170 εκατ. ευρώ, ενώ στην πόλη πραγματοποιήθηκαν και περισσότερες από 2700 εταιρικές διοργανώσεις, όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του Thessaloniki Convention Bureau, με αφορμή την εκλογή του νέου διοικητικού του συμβουλίου, κατά τη διάρκεια της 15ης γενικής συνέλευσης του φορέα. Kατά την τοποθέτησή του, έπειτα από την επανεκλογή του στη θέση του προέδρου για δεύτερη θητεία, ο Πρόδρομος Μοναστηρίδης διαβεβαίωσε ότι η νέα διοίκηση θα εργαστεί για να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της Θεσσαλονίκης στη διεθνή συνεδριακή αγορά και να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για την πόλη και τους επαγγελματίες της.

Το νέο διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από τους: Πρόδρομο Μοναστηρίδη (πρόεδρος ΔΣ, που εκπροσωπεί τον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης), Ανδρέα Μαυρομμάτη (αντιπρόεδρο, προερχόμενο από τη Δ.Ε.Θ – HELEXPO), Βίκη Παπαδημητρίου (γενική γραμματέας, SΥMVOLI | Conference & Cultural Management), Δημήτρη Παλιούρα (ταμία, από τη Global Events), Αλκιβιάδη Σωτηρίου (αναπληρωτή γενικό γραμματέα, από το Makedonia Palace Hotel) και Ιωάννη Ασλάνη (Grand Hotel Palace) και Ειρήνη Σιδηροπούλου (Aegean Airlines), μέλη.

«Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου αποτυπώνει τον πολυσυλλεκτικό χαρακτήρα του Thessaloniki Convention Bureau και αντανακλά το εύρος του οικοσυστήματος των επαγγελματικών συναντήσεων και εκδηλώσεων στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή. Η ποικιλομορφία των μελών του αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα, καθώς ενισχύει τη συνεργασία, εμπλουτίζει την οπτική του φορέα και συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας κοινής στρατηγικής για την περαιτέρω ανάδειξη της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας στον διεθνή συνεδριακό χάρτη» υπογραμμίζεται σε σχετική ανακοίνωση.