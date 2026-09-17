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Αυτό είναι το ποσό που συγκεντρώθηκε στην κηδεία Μαζωνάκη για καλό σκοπό, πού θα διατεθεί – “Ο Γιώργος θα χαμογελούσε”

Intime
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Σε κινητή κοινωνική κουζίνα που θα προσφέρει φαγητό σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη θα μετατραπούν οι δωρεές που έγιναν στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη. Από την κηδεία του τραγουδιστή συγκεντρώθηκαν συνολικά 11.130,26 ευρώ, με τη Humanity Greece να ανακοινώνει ότι το ποσό θα αξιοποιηθεί για τη δημιουργία της δομής που θα φέρει το όνομά του.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε αναπτύξει σημαντική φιλανθρωπική δράση μέσα από τη Humanity Greece, στηρίζοντας ανθρώπους και οικογένειες που αντιμετώπιζαν δυσκολίες, χωρίς να επιδιώκει δημοσιότητα για την προσφορά του.

Αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο η οικογένειά του είχε ζητήσει από όσους επιθυμούσαν να τιμήσουν τη μνήμη του στην κηδεία του, αντί για στεφάνια να ενισχύσουν οικονομικά τη Humanity Greece.

Η ανταπόκριση είχε ως αποτέλεσμα να συγκεντρωθούν 11.130,26 ευρώ, τα οποία πλέον θα κατευθυνθούν στη δημιουργία μιας κινητής κοινωνικής κουζίνας. Στόχος είναι να μπορεί να μετακινείται σε σημεία όπου υπάρχει ανάγκη και να προσφέρει φρεσκομαγειρεμένο φαγητό και φροντίδα σε ανθρώπους που χρειάζονται βοήθεια.

Η Humanity Greece ανακοίνωσε:

«Όταν ένας άνθρωπος «φεύγει», αυτό που μένει πίσω του δεν είναι μόνο η μνήμη του αλλά και όλα όσα μπορεί να συνεχίσει να προσφέρει.

Από τις δωρεές στη μνήμη του σπουδαίου Γιώργου Μαζωνάκη, συγκεντρώθηκε το ποσό των 11.130,26€. Με το ποσό αυτό, θα δημιουργηθεί κινητή κοινωνική κουζίνα, που θα βρίσκεται, όπου υπάρχει ανάγκη, προσφέροντας φαγητό και φροντίδα σε ανθρώπους που το χρειάζονται. Δεν μπορούμε παρά να σκεφτούμε, πως ο Γιώργος θα χαμογελούσε με αυτή την εξέλιξη. Γιατί η αγάπη, όταν είναι αληθινή, δεν τελειώνει ποτέ.

Έτσι, η μνήμη του συνεχίζει να υπάρχει εκεί που πρέπει, ανάμεσα στους ανθρώπους που τον έχουν ανάγκη, που τον αγάπησαν, που τους βοήθησε όπως άλλωστε έκανε, αθόρυβα δυνατά και ουσιαστικά…»

Γιώργος Μαζωνάκης Κηδεία

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