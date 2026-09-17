Νέα πρόκληση της Άγκυρας από την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο: Μεταφέρουν δυνάμεις απέναντι από τη Σάμο

Συνεχίζονται στην Τουρκία οι έντονες αντιδράσεις για την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο, με το υπουργείο Άμυνας να παίρνει τη σκυτάλη από το υπουργείο Εξωτερικών και να υποστηρίζει ότι η παρουσία στρατιωτικών δυνάμεων και πολεμικών πλοίων παραβιάζει το καθεστώς του νησιού, μεταφέροντας παράλληλα δυνάμεις απέναντι από το νησί της Σάμου.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας, Ζεκί Ακτούρ, υποστήριξε επίσης ότι οι κινήσεις του Μητσοτάκη στο Καστελόριζο δεν συμβάλλουν στην ειρήνη και η στρατιωτικοποίηση δεν θα γίνει αποδεκτή από την Τουρκία.

Κάλεσε την Ελλάδα να τηρεί τις διεθνείς συνθήκες, δηλώνοντας παράλληλα προσηλωμένη στον διάλογο για τη μετατροπή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου σε περιοχές σταθερότητας, χωρίς να υποχωρεί από την προστασία των συμφερόντων της.

Παράλληλα, η Τουρκία ανακοίνωσε τη μεταφορά της 51ης Ταξιαρχίας Καταδρομών στο Σόκε του Αϊδινίου, απέναντι από τη Σάμο, η οποία εγκρίθηκε τον Ιούνιο βάσει επιχειρησιακών αναγκών των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων.

Τέλος, το τουρκικό ΥΠΑΜ τοποθετήθηκε για την παράταση της άρσης του αμερικανικού εμπάργκο όπλων προς την Κυπριακή Δημοκρατία έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2027. Ισχυρίστηκε ότι η απόφαση αυτή επηρεάζει αρνητικά τις ισορροπίες και το κλίμα ασφάλειας στην Κύπρο. Ζήτησε από τις τρίτες χώρες να διατηρούν αμερόληπτη στάση, υπογραμμίζοντας ότι η Τουρκία, ως εγγυήτρια δύναμη, θα συνεχίσει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και την ευημερία των Τουρκοκυπρίων.

«Καλούμε την Ελλάδα να τηρεί τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις διεθνείς συνθήκες»

«Παρακολουθούμε στενά την επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού και της αντιπροσωπείας του στο νησί Μέις (Καστελόριζο) και τις επαφές τους με τα στρατιωτικά στοιχεία που είναι εγκατεστημένα εκεί», δήλωσε, σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ, ο Ζεκί Ακτούρ.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η παρουσία στρατιωτικών στοιχείων και πολεμικού πλοίου στο Καστελόριζο, καθώς και η δημόσια προβολή τους στο πλαίσιο επισκέψεων υψηλού επιπέδου, «δεν συνάδουν με το καθεστώς του νησιού και δεν συμβάλλουν στην ειρήνη και τη σταθερότητα».

Ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Άμυνας αναφέρθηκε στη Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων του 1947, υποστηρίζοντας ότι το Καστελόριζο παραχωρήθηκε στην Ελλάδα υπό τον όρο της διατήρησης αποστρατιωτικοποιημένου καθεστώτος.

Παράλληλα, τόνισε ότι οι ενέργειες που, σύμφωνα με την Άγκυρα, αποσκοπούν στη δημιουργία τετελεσμένων κατά παράβαση του καθεστώτος του νησιού «δεν συνάδουν με τις διεθνείς υποχρεώσεις και δεν πρόκειται να γίνουν αποδεκτές από τη χώρα μας».

Υπογράμμισε ότι αυτή η προσέγγιση δεν σημαίνει πως η Άγκυρα θα ανεχθεί, όπως είπε, την παραβίαση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διεθνείς συνθήκες, ή τη δημιουργία τετελεσμένων επί του πεδίου.

«Καλούμε την Ελλάδα να τηρεί τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις διεθνείς συνθήκες και να απέχει από δραστηριότητες στα νησιά με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, οι οποίες δεν συνάδουν με αυτό το καθεστώς», ανέφερε.

Καταλήγοντας, ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Άμυνας δήλωσε ότι η χώρα του θα συνεχίσει την εποικοδομητική της προσέγγιση υπέρ της καλής γειτονίας και του διαλόγου, διατηρώντας παράλληλα τη θέση ότι θα προστατεύει «με αποφασιστικότητα» τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο.

Οι δηλώσεις του ΥΠΕΞ της Τουρκίας

Αντίδραση είχε νωρίτερα και ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, λέγοντας ότι η στρατιωτικοποίηση ελληνικών νησιών που, σύμφωνα με την τουρκική θέση, έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, «αποτελεί απειλή» για την Τουρκία.

«Φυσικά, έχουμε πολύ σοβαρές ανησυχίες για τη στρατιωτικοποίηση ορισμένων νησιών. Το γνωρίζουν αυτό και το έχουμε μεταφέρει», ανέφερε ο ίδιος μετά το πέρας της πρόσφατης επίσκεψής του στο Αζερμπαϊτζάν.

«Η στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, για εμάς αποτελεί απειλή», είχε προσθέσει.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ακόμη ότι η Ελλάδα επιχειρεί να κινηθεί «κατά παράβαση των συμβατικών της υποχρεώσεων», αναφερόμενος στο καθεστώς συγκεκριμένων ελληνικών νησιών.

«Ένα από τα ζητήματα στα οποία εστιάζουμε περισσότερο την προσοχή μας είναι στα νησιά που υπόκεινται σε διεθνείς συνθήκες, ως αποστρατιωτικοποιημένα και όπου αυτό το καθεστώς θα έπρεπε αναμφισβήτητα να διατηρηθεί. Η Ελλάδα επιχειρεί να δράσει κατά παράβαση των συμβατικών της υποχρεώσεων», είπε.