Γάζα: Τουλάχιστον 21 οι νεκροί, μεταξύ των οποίων και 12 παιδιά, από την κατάρρευση πολυκατοικίας 

Τουλάχιστον 21 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και 12 παιδιά, σκοτώθηκαν σήμερα όταν κατέρρευσε ένα εξαώροφο κτίριο το οποίο είχε υποστεί ζημιές από ισραηλινά πλήγματα στην πόλη της Γάζας, σύμφωνα με τις παλαιστινιακές υπηρεσίες διάσωσης.

«Μετά από πολλές ώρες εντατικής δουλειάς, οι ομάδες μας ανέσυραν τις σορούς 21 ανθρώπων που είχαν παγιδευτεί στα συντρίμμια του κτιρίου που κατέρρευσε (…) Μεταξύ των νεκρών είναι και 12 παιδιά», ανέφερε σε νεότερο απολογισμό της η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας που λειτουργεί ως υπηρεσία διάσωσης, υπαγόμενη στη Χαμάς.

Το εξαώροφο κτίριο, που αποτελείτο από τέσσερα διαμερίσματα ανά όροφο, είχε μπει στο στόχαστρο του Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου. Από τον βομβαρδισμό του κλονίστηκε η δομική ακεραιότητά του και προκλήθηκε η κατάρρευσή του», ανέφερε το γραφείο Τύπου της Χαμάς στη Γάζα.

Η πολυκατοικία κατέρρευσε μέσα στη νύχτα, την ώρα που δεκάδες άνθρωποι, οι οποίοι είχαν βρει προσωρινό καταφύγιο εκεί, κοιμούνταν. Αυτό εξηγεί και τον μεγάλο αριθμό των θυμάτων.

Μέχρι αργά το απόγευμα, διασώστες και κάτοικοι της περιοχής προσπαθούσαν με κάθε μέσο, συχνά με τα χέρια, να απομακρύνουν τις πέτρες, τα κομμάτια τσιμέντου και τα μεταλλικά πλέγματα για να φτάσουν στους εγκλωβισμένους. Η Πολιτική Προστασία εξήγησε ότι τα μέλη της εργάζονται «με περιορισμένο εξοπλισμό και αυτοσχέδια εργαλεία» επειδή το Ισραήλ «εμποδίζει την είσοδο βαρέων μηχανημάτων» στη Λωρίδα της Γάζας.

Ανάμεσα στα συντρίμμια, δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν μια σορό, τυλιγμένη σε λευκό σάβανο. Άλλες φωτογραφίες δείχνουν μια οικογένεια που θρηνεί για τον χαμό ενός μικρού παιδιού.

«Ο φίλος μου και οι γείτονές μου ζούσαν στο κτίριο αυτό. Ήρθα να βοηθήσω για να προσπαθήσουμε να βρούμε μερικά ρούχα και στρώματα. Δεν υπάρχει πλέον ούτε καταφύγιο, ούτε σπίτι», είπε ο Μοχάναντ Αλ Μασράουι, ένας νεαρός που παρακολουθούσε την επιχείρηση διάσωσης.

Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου της Χαμάς, είχε ζητηθεί από τους ενοίκους του κτιρίου να μην επιστρέψουν στα σπίτια τους μετά τον βομβαρδισμό, όμως πολλοί από αυτούς πήραν το ρίσκο, δεδομένης της καταστροφής στον θύλακα και της έλλειψης καταλυμάτων. «Θεωρούμε πλήρως και ευθέως υπεύθυνη την ισραηλινή κατοχή και τη διεθνή κοινότητα για αυτήν την καταστροφή που πλήττει τον λαό μας», πρόσθεσε η Χαμάς στην ανακοίνωσή της.

Στο νοσοκομείο Αλ Σίφα, στην Πόλη της Γάζας, δημοσιογράφοι είδαν άνδρες να κλαίνε, κρατώντας νεκρά παιδιά, τυλιγμένα σε σάβανα. Συγγενείς των θυμάτων βρίσκονταν επίσης εκεί για να αποχαιρετίσουν, κλαίγοντας με λυγμούς, τους δικούς τους ανθρώπους.

«Τα κτίρια αυτά δεν είναι παρά βραδυφλεγείς βόμβες», είπε ο Άχμεντ Αλ Άτζλα, ο θείος και άλλοι συγγενείς του οποίου σκοτώθηκαν στην κατάρρευση.

Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού ανακοίνωσε ότι παρέδωσε εξοπλισμό για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, κατόπιν αιτήματος των τοπικών αρχών. «Καθώς πλησιάζει η εποχή των βροχών και των ανέμων, ο κίνδυνος κατάρρευσης αυτών των κτιρίων θα αυξηθεί, απειλώντας και άλλες ζωές», προειδοποίησε.

Τα περισσότερα κτίρια στη Λωρίδα της Γάζας καταστράφηκαν ολοσχερώς ή υπέστησαν μεγάλες ζημιές από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς κατά τον πόλεμο που ακολούθησε την επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος, στις 7 Οκτωβρίου 2023, που στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 1.200 ανθρώπους. Από τον πόλεμο στη Γάζα σκοτώθηκαν περισσότεροι από 73.000 Παλαιστίνιοι και 174.000 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας που υπάγεται στη Χαμάς αλλά τα στοιχεία του θεωρούνται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ