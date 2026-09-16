Amanda Seyfried: Χωριστοί δρόμοι με τον σύζυγό της έπειτα από 9 χρόνια γάμου

Η Amanda Seyfried και ο Thomas Sadoski ακολουθούν πλέον χωριστούς δρόμους, έπειτα από εννέα χρόνια γάμου.

Οι ηθοποιοί επιβεβαίωσαν τον χωρισμό τους σε κοινή δήλωση που έκαναν αποκλειστικά στο PEOPLE, λέγοντας ότι είναι χωριστά «εδώ και κάποιο διάστημα» και ότι τελικά η απόφαση αυτή αποδείχθηκε η σωστή επιλογή για την οικογένειά τους.

«Είμαστε χωριστά εδώ και κάποιο διάστημα και έχει αποδειχθεί ότι ήταν η σωστή επιλογή για εμάς και για την οικογένειά μας. Θα έχουμε ο ένας τον άλλον για πάντα και αυτό είναι ΚΑΛΟ», ανέφεραν στη δήλωσή τους η Seyfried και ο Sadoski.

Η Seyfried, 40 χρόνων, και ο Sadoski, 50 χρόνων, γνωρίστηκαν για πρώτη φορά το 2015, όταν πρωταγωνιστούσαν μαζί στο θεατρικό έργο εκτός Μπρόντγουεϊ The Way We Get By.

Το ίδιο έτος, οι δυο τους συναντήθηκαν ξανά στα γυρίσματα της ταινίας The Last Word, όπου υποδύονταν ένα ερωτευμένο ζευγάρι. Μέχρι την επόμενη άνοιξη, η χημεία τους στην οθόνη είχε εξελιχθεί σε πραγματικό ειδύλλιο, με το PEOPLE να επιβεβαιώνει τον Μάρτιο του 2016 ότι ήταν ζευγάρι. Αργότερα την ίδια χρονιά αρραβωνιάστηκαν και τον Μάρτιο του 2017 παντρεύτηκαν κρυφά, με μια λιτή τελετή.

«Κλεφτήκαμε για να παντρευτούμε. Απλώς φύγαμε στην εξοχή μαζί με έναν λειτουργό και, μόνο οι δυο μας, κάναμε αυτό που θέλαμε», είχε δηλώσει τότε ο Sadoski. «Ήταν υπέροχο. Ήταν ακριβώς όπως έπρεπε να είναι. Ήμασταν μόνο οι δυο μας και μιλούσαμε ο ένας στον άλλον».

Μόλις λίγες ημέρες μετά τον γάμο του, το ζευγάρι υποδέχθηκε το πρώτο του παιδί, την κόρη τους Νina. Αργότερα, τον Σεπτέμβριο του 2020, απέκτησαν και έναν γιο, τον Τhomas Jr.

Με την πάροδο των χρόνων, η Seyfried και ο Sadoski κράτησαν σε μεγάλο βαθμό την οικογενειακή τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, επιλέγοντας έναν πιο ήσυχο τρόπο ζωής σε μια φάρμα στην πολιτεία της Νέας Υόρκης. Η Seyfried μοιραζόταν κατά καιρούς στιγμιότυπα από την κοινή τους ζωή, μεταξύ άλλων από την καθημερινότητα της οικογένειας, τα ζώα τους και την κοινή τους δράση για τη στήριξη παιδιών που έχουν πληγεί από πολεμικές συγκρούσεις.

Το 2017, λίγο μετά τον γάμο τους, ο Sadoski μίλησε με θερμά λόγια για τη Seyfried, λέγοντας: «Είναι ο άνθρωπος που αγαπώ, θαυμάζω και σέβομαι περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον στον κόσμο».

Πηγή: instyle.gr