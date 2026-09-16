Γιώργος Μαζωνάκης: “Δεν μου την έστειλε για βοήθεια” λέει ο ψυχολόγος – υπνοθεραπευτής για τη φωτογραφία που έλαβε από την γιατρό

«Δεν μου έστειλε τη φωτογραφία για να μου ζητήσει βοήθεια», λέει ο κοινωνιολόγος – ψυχολόγος που έλαβε τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη από το κινητό τηλέφωνο της 56χρονης γιατρού, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της πλασμαφαίρεσης στην οδό Καρνεάδου, στο Κολωνάκι.

Η 56χρονη γιατρός και ο σύζυγός της, μετά από σύμφωνη απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή, οδηγούνται στις φυλακές με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο κατά συναυτουργία.

Η «ολιστική» γιατρός, κατά τη διάρκεια της απολογίας της, δεν ταυτίστηκε σε κανένα σημείο με τα στοιχεία που προέκυψαν από τις έρευνες των αστυνομικών και υποστήριξε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή μετά τις 4 το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου.

Ανέφερε ότι οι 5 συναγερμοί που ήχησαν από το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης προέρχονται από πρόβλημα με τις φλέβες και τους φλεβοκαθετήρες που τοποθέτησαν στον τραγουδιστή. Όσες φορές και αν ρωτήθηκε από τους δικαστικούς λειτουργούς για τις δύο φωτογραφίες που τράβηξε όταν ο τραγουδιστής βρισκόταν στο κρεβάτι για τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, εκείνη ανέφερε ότι συνηθίζει να το κάνει με όλους τους ασθενείς.

Ωστόσο, δεν έδωσε καμία απάντηση για το πού είχε στείλει μία από αυτές, που είχε τραβήξει με το κινητό της τηλέφωνο στις 14:44 και την πρώτη στις 14:43, ενώ ήδη είχε ξεκινήσει η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.

Σε αυτές τις φωτογραφίες αποτυπώνεται ο Γιώργος Μαζωνάκης να έχει γερμένο το κεφάλι του προς τα δεξιά και τα μάτια του να είναι κλειστά. Έτσι, κανείς ακόμα δεν μπορεί με βεβαιότητα να γνωρίζει αν εκείνη τη στιγμή υπήρχε κάποιο πρόβλημα ή αν στον τραγουδιστή είχε χορηγηθεί μέθη.

Οι δύο φωτογραφίες διεγράφησαν από την 56χρονη γυναίκα την ίδια ημέρα, στις 19:09:13, λίγη ώρα πριν προσέλθει με τον σύζυγό της στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης. Από την πρώτη στιγμή, οι άντρες της ΕΛ.ΑΣ. που ανέλαβαν την υπόθεση ξεκίνησαν έναν αγώνα δρόμου για να εντοπίσουν τον παραλήπτη των φωτογραφιών. Τελικά τα κατάφεραν και έφτασαν στο πρόσωπο ενός 62χρονου άντρα.

«Δεν μου έστειλε τη φωτογραφία για βοήθεια»

Πρόκειται για έναν κοινωνιολόγο – ψυχολόγο, ο οποίος ειδικεύεται στην υπνοθεραπεία και έχει γραφείο στα Βόρεια Προάστια της Αττικής.

«Δεν μου έστειλε τη φωτογραφία για βοήθεια, αλλά ούτε για να μου δείξει ότι ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης εκεί», λέει ο ίδιος στο newsit.gr και συνεχίζει: «Είχαμε επαγγελματική συνεργασία και όλα τα υπόλοιπα στον ανακριτή την ερχόμενη Δευτέρα».

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, λαμβάνοντας καταθέσεις και συλλέγοντας στοιχεία που προκύπτουν από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ, προκειμένου να ρίξουν άπλετο φως σε κάθε σκοτεινή πτυχή της υπόθεσης που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.