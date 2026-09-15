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Τουρκία: Τρεις νεκροί από πυροβολισμούς σε τουριστική συνοικία της Κωνσταντινούπολης

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Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και ένας ακόμη τραυματίστηκε σε ένα συμβάν με πυροβολισμούς που σημειώθηκε σε ένα κατάστημα στη συνοικία Φατίχ της Κωνσταντινούπολης, μια δημοφιλή τουριστική περιοχή στην τουρκική μητρόπολη, έπειτα από διαπληκτισμό μεταξύ του ιδιοκτήτη του καταστήματος και ενός πελάτη, σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες μέσων ενημέρωσης, ο διαπληκτισμός φέρεται να σημειώθηκε σε ανταλλακτήριο συναλλάγματος.

Η αστυνομία συνέλαβε έναν ύποπτο στο σημείο, ανέφερε το τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Το ιδιωτικό πρακτορείο ειδήσεων DHA δημοσίευσε φωτογραφίες που δείχνουν ένα άτομο να μεταφέρεται με φορείο σε ασθενοφόρο.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Πυροβολισμοί Τουρκία

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